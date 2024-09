“Fit Festival”: un weekend all’insegna del fitness e dello sport in centro storico

Grosseto. Il Comune di Grosseto. supporta la seconda edizione del “Fit Festival“, l’evento sportivo organizzato dalla Asd CrossFit Umbertozzo con la finalità di promuovere la disciplina sportiva del Functional Fitness in Italia. Dopo il grande successo dello scorso anno, il Fit Festival torna con un programma arricchito e nuove location, pronto a offrire un’esperienza indimenticabile per atleti, accompagnatori e famiglie.

Il programma

L’evento si terrà durante il weekend del 28 e 29 settembre, con attività che coinvolgeranno il centro storico di Grosseto e la tenuta della Fattoria la Principina, nel cuore della Maremma.

Il “Fit Festival” non è solo una competizione sportiva, ma anche un evento inclusivo e coinvolgente, che lo scorso anno ha visto protagoniste oltre 20 discipline, tra cui kitesurf, ginnastica, triathlon e powerlifting. Questa seconda edizione ambisce a confermare e superare il successo della prima, offrendo agli spettatori un ampio programma di sport e spettacoli, con dimostrazioni e prove aperte al pubblico.

Il programma:

Sabato 28 settembre, presso il box CrossFit Ffa alla Fattoria la Principina, si terranno i workout dove gli atleti si sfideranno in un contesto naturale tra piscina, verde e strutture ricettive.

Domenica 29 settembre, il centro di Grosseto, in particolare piazza Dante e le vie del centro storico, si trasformerà in un grande campo gara all’aperto dalle 17 alle 23, con attività sportive e intrattenimento per tutti.

Tra le numerose attività in programma, il 29 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, in piazza Dante, si esibirà il corpo di ballo di Skeep, un’associazione iscritta alla Consulta comunale per le disabilità, che patrocina l’evento. Le ballerine e i ballerini, di età compresa tra i 16 e i 74 anni, presenteranno esibizioni di coppia e di gruppo su musiche latino americane, anni ’70 e brani da discoteca. Saranno inoltre presenti, con attività dimostrative, la Fondazione il Sole e l’Associazione genitori bambini portatori di handicap: si tratta di realtà anch’esse iscritte alla Consulta.

“Siamo entusiasti – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – di sostenere nuovamente il ‘Fit Festival’, un evento che mette in luce l’importanza dello sport come veicolo di inclusione, salute e comunità. Grosseto è una città che ha sempre creduto nei valori sportivi e questo festival rappresenta una straordinaria occasione per promuovere non solo il Functional Fitness, ma anche tante altre discipline e realtà locali. L’iniziativa coinvolge un’ampia rete di associazioni e sponsor, dimostrando come lo sport possa generare sinergie positive per il nostro territorio. Siamo particolarmente felici di ospitare un evento che non solo attirerà atleti e pubblico, ma offrirà a tutti l’opportunità di partecipare attivamente e divertirsi”.