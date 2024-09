Telegram è una nota app di messaggistica mobile, utilizzabile anche da desktop e con una serie di caratteristiche particolari che la rendono un’ottima alternativa a WhatsApp. Andando oltre la possibilità di chattare in forma anonima, con un elevato livello di privacy, Telegram permette anche diverse opzioni speciali, dovute più che altro alla versatilità dei bot presenti sulla piattaforma. Fra queste attività è possibile trovare anche diversi spunti per dedicarsi al gaming e persino al gambling.

I giochi di gambling su Telegram

Anche se in molti non lo sanno, questa app di messaggistica istantanea dà la possibilità di accedere a diversi casino Telegram. Ci si trova di fronte ad un sistema di gambling piuttosto semplice, ma molto efficace, che sfrutta ancora una volta tutto il potenziale dei chatbot. I bot, infatti, agiscono come veri e propri croupier, dunque aiutano ad esempio a selezionare il gioco desiderato e ad effettuare la puntata vera e propria. In realtà svolgono anche altre funzioni, facilitando ad esempio le operazioni relative ai depositi. Depositi che, nella maggior parte dei casi, possono essere versati anche in criptovalute.

I risultati delle partite vengono comunicati tramite messaggi testuali, come sempre dai chatbot dei casino, e i giochi disponibili sono davvero numerosi. In genere, infatti, i casinò telematici su Telegram ospitano tutti i videogames che normalmente potrebbero essere trovati sui casinò online. Si fa ad esempio riferimento alla roulette, alle slot machines, ai giochi di carte e via discorrendo. I software di gaming sono sicuri al 100%, in quanto vengono sviluppati da software house autorizzate, e i casinò in questione hanno sempre una licenza internazionale.

Telegram e Gaming Platform 1.0

Telegram ha lanciato Gaming Platform 1.0, una piattaforma di giochi basata su HTML5 che permette agli utenti di accedere a numerosi videogames. Ciò avviene ancora una volta direttamente dalle chat, dunque senza la necessità di installare app esterne sul proprio smartphone. Anche in questo caso i giochi vengono gestiti dai chatbot, capaci di tutto, anche se si parla delle informazioni sul passaggio dei bus alle fermate. Inoltre, da segnalare il fatto che la piattaforma Gaming Platform 1.0 risulta compatibile con tutti i sistemi operativi mobile più diffusi, come Android, iOS e la versione per Windows di Telegram (PC).

Per poter accedere a questi giochi, è necessario aggiornare Telegram all’ultima versione disponibile. Una volta aggiornata l’app, è possibile iniziare a esplorare la lista dei videogames integrati utilizzando i bot @gamee o @gamebot. Inserendo uno di questi bot all’interno di una chat, verrà mostrato un elenco dei videogiochi disponibili. Scegliendo un gioco dalla lista, questo si avvierà in una nuova finestra del browser su desktop, o direttamente all’interno dell’app se si utilizza un tablet o uno smartphone.

Se non si possiede ancora Telegram, bisogna prima scaricare l’app dallo store e completare la configurazione iniziale. Questo processo richiede la registrazione con un numero di telefono reale, al quale verrà inviato un SMS contenente un codice di conferma. Dopo aver inserito questo codice, l’app sarà finalmente pronta per essere utilizzata. A questo punto, si può usare la barra di ricerca per trovare il bot di gioco @gamee. Dopo aver trovato e avviato il bot in questione, l’utente deve semplicemente seguire le istruzioni.

Altre caratteristiche di Gaming Platform 1.0

Una delle caratteristiche più interessanti di Gaming Platform di Telegram è la possibilità di giocare in modalità single player o multiplayer. Scegliendo la modalità multiplayer, gli utenti possono sfidare i propri amici selezionandoli direttamente dalla lista dei contatti. È inoltre presente una funzione nota come Random Game, che permette di avviare una partita casuale, scegliendo un gioco a caso dalla lista dei games disponibili. Per selezionare i nuovi giochi, l’utente può utilizzare l’icona del dado nel menu Categories.

Un altro aspetto importante è la possibilità di visualizzare i propri punteggi personali. L’opzione “Your Highscores” permette di tenere traccia dei progressi e delle statistiche delle partite, proponendo un’analisi dettagliata delle proprie performance. In secondo luogo, è presente una lista Top Ten dei giochi più apprezzati dagli utenti, che include titoli evergreen come Donalds Wall e Snake. Questa funzione permette di scoprire nuovi giochi ogni giorno, basandosi sul gradimento della community di Telegram.

La scelta in termini di videogames è davvero ampia, e soprattutto è in continuo sviluppo, dato che la lista viene arricchita di continuo da nuove proposte. Il merito va, come sempre, alle caratteristiche di Telegram, che permette agli sviluppatori di creare il videogame direttamente all’interno della piattaforma, semplificando il processo. Ecco spiegato perché è possibile trovare tantissimi nuovi giochi ogni settimana.