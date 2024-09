Truffe via sms: la Asl invita a non rispondere a false comunicazioni

Grosseto. False comunicazioni via messaggio. La Asl Toscana sud est segnala che alcuni cittadini hanno ricevuto sms in cui viene richiesto di aggiornare la propria posizione socio-sanitaria e invita a richiamare un numero per comunicazioni importanti.

La Asl precisa che non si tratta in alcun modo di sms inviati dall’azienda e, anzi, sollecita la massima attenzione nel divulgare dati personali sensibili o a chiamare numeri che non siano di sicura provenienza aziendale.

La Asl Toscana Sud Est fa appello pertanto a prestare la massima attenzione e a non lasciarsi fuorviare da comunicazioni provenienti da mittenti non ufficiali.

“Ricordiamo inoltre che le Aziende che afferiscono al Servizio sanitario regionale, come la Asl Toscana Sud Est, non utilizzano mai numeri a tariffazione maggiorata, ma esclusivamente numeri verdi gratuiti – si legge in una nota della Asl -. Si consiglia infine di disabilitare la chiamata ai numeri a pagamento attraverso il proprio operatore telefonico e a segnalare alle forze dell’ordine eventuali abusi”.