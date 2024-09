Scuola edile: sei migranti ottengono certificazione delle competenze in pavimenti e opere murarie

Grosseto. Hanno un’età compresa tra 19 e 40 anni, i loro Paesi d’origine sono il Bangladesh, il Gambia, la Guinea, il Togo. Ora vivono in Maremma e – dopo una formazione di 242 ore, di cui 142 di aula e 80 di stage, dal 2 aprile all’11 settembre – hanno superato le prove finali del corso di “Posa dei pavimenti e dei rivestimenti” e di “Realizzazione e consolidamento di opere murarie e altre lavorazioni connesse”, che ha permesso loro di acquisire competenze certificate da spendere sul mercato del lavoro in due ambiti cruciali del settore dell’edilizia e mettere a segno così un’altra tappa importante del loro percorso di integrazione. Un’opportunità concessa dal progetto Great-Gol della Regione Toscana.

I migranti

Sono Sainey Drammeh (19 anni, Gambia), Souleman Dumbuia (28 anni, Guinea), Al Amine Gibba (40 anni, Gambia), Feissal Ismaila (31 anni, Togo), Asadul Saeikh (23 anni, Bangladesh) e Salifu Sakolli (22 anni, Gambia). Sono risultati tutti idonei al termine della giornata finale nel laboratorio della Scuola edile grossetana, in via Siria, che ha previsto una prova scritta, una prova pratica e un colloquio finale alla presenza di una commissione. La partecipazione ai corsi è stata costante, con un elevato tasso di presenza a testimoniare l’interesse e la motivazione degli allievi; i corsisti sono stati sottoposti a prove – soprattutto pratiche – anche durante il percorso formativo, senza trascurare le competenze digitali e l’utilizzo delle tecnologie informatiche, e la media delle valutazioni ottenute ha confermato un buon livello di apprendimento, con un punteggio medio di circa 70-80 su 100.

«Con le prove finali – dichiara Anna De Bene, coordinatrice della Scuola edile grossetana – si è concluso un percorso previsto dal progetto Great-Gol Reskilling della Regione Toscana, che ha permesso di ottenere la certificazione delle competenze in posa di pavimenti e rivestimenti a un gruppo di ragazzi che fanno parte di un protocollo d’intesa siglato tra Prefettura, Ance Grosseto e parti sindacali, con il supporto dei Centri di accoglienza straordinaria. I ragazzi hanno svolto un percorso di 242 ore, tra cui 80 ore di stage in aziende edili della provincia di Grosseto, iscritte alla Cassa edile, e con lezioni teoriche e pratiche hanno potuto apprendere le nuove competenze per entrare nel mondo del lavoro nel settore dell’edilizia. Una formazione completa, con l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso attraverso attività di laboratorio e simulazioni reali di cantiere. Il progetto ha coinvolto docenti esperti del settore, che hanno seguito da vicino ogni partecipante, garantendo il massimo supporto in ogni fase del percorso formativo. Alcuni dei partecipanti al corso hanno già ottenuto un contratto di lavoro e ci auguriamo che molto presto riescano ad averlo anche tutti gli altri».

Il progetto

Gli obiettivi principali del progetto erano quelli di formare manodopera qualificata in due aree fondamentali dell’edilizia, quali la posa dei pavimenti e rivestimenti (concentrandosi su tecniche, materiali, strumenti e tecnologie innovative) e la realizzazione e il consolidamento di opere murarie (con particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro, alle tecniche di costruzione e alle normative vigenti), favorire l’inserimento lavorativo dei partecipanti nel settore edile e rispondere alla domanda di manodopera specializzata da parte delle imprese locali. Obiettivi raggiunti, a giudicare dai risultati ottenuti dai corsisti.

Nella foto: i sei corsisti che hanno sostenuto le prove finali nel laboratorio della Scuola edile grossetana con la commissione d’esame e la coordinatrice della Scuola edile, Anna De Bene