Lavori nei pressi della galleria: chiusa la Grosseto-Siena, traffico deviato

Grosseto. Venerdì 20 settembre la strada statale 223 “di Paganico”, la Grosseto-Siena sarà temporaneamente chiusa tra le 6.15 e le 6.45 a Civitella Paganico, in entrambe le direzioni, per consentire alcune operazioni nell’ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie del tratto Lampugnano-Civitella (lotto 4).

In particolare, deve essere eseguito un intervento di riprofilatura del versante roccioso mediante cariche esplosive in corrispondenza dell’imbocco sud della nuova galleria “Poggio Tondo” in fase di realizzazione.

La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario alle operazioni, che si stima inferiore ai 30 minuti.

Le deviazioni

Il traffico in direzione Siena sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Civitella Marittima e prosecuzione sulla viabilità secondaria per Roccastrada, Monticiano e rientro sulla SS223 al bivio per San Lorenzo a Merse.

Viceversa, per il traffico in direzione Grosseto l’uscita consigliata è al bivio per San Lorenzo a Merse e prosecuzione sulla viabilità secondaria per Monticiano, Roccastrada e rientro sulla SS223 allo svincolo di Civitella Marittima.

I lavori di raddoppio del lotto 4

Il lotto 4 riguarda l’ampliamento a quattro corsie di un tratto di 2,8 chilometri e congiunge due tratti già realizzati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto. I lavori, per un investimento complessivo di 106 milioni di euro, consistono nella costruzione di una nuova carreggiata in affiancamento a quella esistente, che sarà ammodernata. Gli interventi comprendono 8 viadotti (di cui 5 da realizzare ex novo e 3 esistenti da ammodernare) per una lunghezza complessiva di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie, di cui una da realizzare e una da adeguare, per complessivi 550 metri.

L’ultimazione dei lavori è prevista entro la fine del 2026.