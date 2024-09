Elezioni Consorzio Bonifica: Cna, Confartigianato e Confcommercio presentano una lista

Grosseto. Sarà presente anche la lista “Insieme per la bonifica” alle prossime elezioni per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana sud, in programma dal 1° al 5 ottobre.

Un gruppo di imprenditori che rappresenta le associazioni di categoria Cna Grosseto, Confartigianato Grosseto e Siena, Ascom Confcommercio Grosseto e registra anche l’appoggio esterno di Confesercenti Grosseto, Ance e Confindustria Toscana sud.

Come cinque anni fa, infatti, le associazioni “extra agricole” hanno deciso di partecipare al rinnovo dell’assemblea consortile, con una lista che vede, al suo interno, Daniela Morosini, in rappresentanza di Cna Grosseto, Gabriele Carapelli per Confartigianato Siena, Giulia Vegni e Luca Pecci per Confartigianato Grosseto, Stefano Fini per Ascom Confcommercio Grosseto.

La decisione è dovuta al fatto che le associazioni di categoria riconoscono “l’importanza delle attività del Consorzio, per quanto riguarda la salvaguardia, la tutela e la manutenzione del territorio e soprattutto la manutenzione delle opere di bonifica e lo ritengono strategico per gli investimenti straordinari, come invasi e altre opere simili, che in questi anni è riuscito a realizzare e a mettere in cantiere, grazie alla capacità della struttura tecnica di intercettare importanti finanziamenti della Regione e del Ministero delle infrastrutture”.

“È positivo il giudizio sull’operato del Consorzio che è riuscito, in questi anni, ad integrare efficacemente anche le attività in provincia di Siena, territorio storicamente fuori dal Consorzio ed entrato a far parte dell’area dopo la fusione e il riordino di questi enti, stabilito dalla Legge regionale 79 del 2014 – continua la nota delle associazioni -. Cna Grosseto, Confartigianato Grosseto e Siena, Ascom Confcommercio Grosseto, Confesercenti Grosseto, Ance e Confindustria Toscana Sud auspicano una buona partecipazione alla tornata elettorale, per consentire un’adeguata rappresentanza non solo al mondo agricolo che, per storia e tradizioni dei Consorzi, ha espresso negli anni la presidenza, ma anche alle associazioni extra agricole, per le quali la tutela e la corretta gestione del territorio ha un’importanza strategica”.

“Ringraziano il presidente Bellacchi per l’attività portata avanti in questi anni e sottolineano il lavoro fondamentale svolto dalla struttura tecnica, sotto la guida del direttore Fabio Zappalorti – termina il comunicato -, al quale viene ampiamente riconosciuto un impegno rilevante, finalizzato a creare una struttura efficiente e moderna, in grado di progettare e realizzare molte opere utilizzando risorse interne”.