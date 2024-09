Il cuore della città e la sua valorizzazione: convegno sul centro storico con esperti e cittadini

Grosseto. La valorizzazione del centro cittadino e la raccolta d’idee e proposte sarà il tema centrale del convegno di studi e proposte in programma venerdì 20 settembre nell’aula magna del Polo universitario grossetano, dal titolo «Il centro storico di Grosseto, unico, nel cuore dell’Italia». Organizzato dall’associazione culturale Polis 2001 in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano, con il patrocinio e il sostegno dell’assessorato al centro storico del Comune di Grosseto, l’evento prenderà il via la mattina la mattina alle 9 e proseguirà nel corso dell’intera giornata fino alle 18.30, con una breve pausa pranzo dalle 13 alle 15.

Il convegno

In molte città italiane i centri storici stanno perdendo sempre più attrattiva, anche a causa dello spostamento di molti servizi nelle zone periferiche. Ed è proprio con lo scopo di trovare proposte e soluzioni utili per rivalorizzare il centro che Grosseto si rende città pioniera. Il convegno sarà un incontro aperto alla cittadinanza, durante il quale interverranno esperti di vari settori e operatori culturali per proporre idee e trovare soluzioni finalizzate alla valorizzazione degli spazi del centro storico grossetano. Ma soprattutto si tratta di un’occasione di dialogo e confronto dove si parte all’analisi della situazione attuale del centro storico per approdare all’individuazione di soluzioni concrete per la sua valorizzazione. Il convegno sarà soprattutto uno spazio aperto, in cui idee e suggerimenti di chi lo vive quotidianamente saranno al centro del dibattito.

«Il Comune di Grosseto – dichiara l’onorevole Fabrizio Rossi, assessore del Comune di Grosseto –, insieme all’associazione culturale Polis 2001, ha organizzato un convegno aperto alle tante sensibilità che compongono il centro storico della città al fine di sensibilizzare il dibattito e le future sfide sulla situazione che i vari centri storici stanno vivendo in Italia. Porre al centro del dibattito il centro storico della città al fine di sensibilizzare il dibattito e le future sfide sulla situazione che i vari centri storici stanno vivendo in Italia. Porre al centro del dibattito il centro storico della nostra città, ma soprattutto metterlo all’attenzione dei cittadini grossetani e confrontarlo, nel contempo, con le dinamiche nazionali, con interventi, contributi, spunti e proposte da parte di esperti del settore, con una analisi composita e strutturata, con tanti relatori è molto importante. Inoltre, a dare rilievo a questa iniziativa sarà l’onorevole Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera dei Deputi, già ideatore e relatore della legge sule rievocazioni storiche e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale»

L’obiettivo è quello di trasformare le proposte in azioni concrete e in grado di restituire al centro storico il prestigio e l’attrattiva, grazie anche al sostegno dell’amministrazione comunale. Le riflessioni emerse durante il convegno costituiranno la base per una seconda fase di lavoro, prevista circa tre mesi dopo, dove si tornerà a valutare i progressi raggiunti e le possibilità di realizzazione delle idee proposte.

Programma ed interventi

presidente dell’associazione Polis 2001; introduzione sul tema “La rappresentazione del centro…Parole e movimenti”. Ore 9.15, sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, saluto.

: “Amo la mia città e il suo centro”. Ore 9.45, assessore alla cultura Luca Agresti : “La cultura al centro”.

, direttore del Polo culturale Le Clarisse: “Il Polo Le Clarisse come attivatore di dinamiche relazionali”. Ore 10.15, Luca Giannini , direttore scientifico del Museo archeologico e d’arte della Maremma: “Maam e centro: un connubio indissolubile”.

, dell’Università di Siena: “Il futuro del passato di Grosseto”. Ore 10.45, Claudio Spinelli, ordinario di chirurgia, dell’Università di Pisa, scrittore: “Corpo urbano e corpo umano: una esemplare fragilità”.

, scrittrice; ‘Accademia di Belle Arti di Firenze e Beni Culturali all’Università di Arezzo, “Intorno ai beni culturali”. Ore 11.30, Giancarlo Dell’Orco , destination manager: “Accoglienza e benessere”.

ordinario di Geografia all’Università di Firenze, e ordinario di Storia contemporanea all’Università di Firenze: “Grosseto, la rigenerazione urbana. Da città-fortezza ‘senza cittadini’ a ‘città aperta ai venti e ai forestieri’. Ore 12.45, Mauro Carri, direttore di Ance Grosseto.

Nell’arco della mattinata, l’intervento dell’onorevole Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.