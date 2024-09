Carabinieri e Polizia: nuovi arrivi in provincia di Grosseto

Grosseto. Il Questore di Grosseto, Claudio Ciccimarra, e il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il Colonello Sebastiano Arena, oggi pomeriggio hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati in provincia: in particolare, per la Polizia di Stato il vicario del Questore, Francesco Bufalo, e il dirigente della sezione della Polizia Stradale, Lucia Adele Merli, e per l’Arma dei Carabinieri il Tenente Colonnello Dario Praturlon e il Capitano Federico Casini, destinati rispettivamente al comando della Compagnia dei Carabinieri di Follonica e della Compagnia dei Carabinieri di Grosseto

“A tutti i neo arrivati i migliori auguri e un benvenuto in provincia“, si legge in una nota di Questura e Comando dei Carabinieri.