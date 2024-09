“Vivi in bici”: torna il progetto che premia la mobilità sostenibile

Grosseto. Il Comune lancia il progetto “Vivi in bici“, un’iniziativa volta a promuovere la mobilità sostenibile e incentivare l’utilizzo della bicicletta: previsto un incentivo economico per i primi 300 cittadini che aderiranno, come parte del piano approvato dal Ministero dell’Ambiente nell’ambito del progetto GRO.AR.

“Vivi in bici” ha l’obiettivo di ridurre l’uso dei veicoli a motore privati, migliorando la qualità dell’aria e la vivibilità urbana. Si punta infatti ad aumentare il numero di cittadini che usano la bicicletta quotidianamente, ridurre le emissioni di CO2 e inquinanti e migliorare la salute e il benessere della comunità.

Possono aderire al progetto i lavoratori maggiorenni residenti a Grosseto, i genitori che accompagnano i figli a scuola in bicicletta e gli studenti dai 16 anni in su che si recano a scuola o all’Università in bicicletta.

L’incentivo prevede 25 centesimi di euro per ogni chilometro percorso tra casa e lavoro o scuola, con un tetto massimo di 6 euro giornalieri e 50 euro mensili, fino a un massimo di 300 euro annuali.

Le iscrizioni saranno aperte dalle 9 del 15 settembre, tramite l’app We City, disponibile per dispositivi Android e iOS. Sarà possibile registrarsi fino al raggiungimento di 300 partecipanti, con ulteriori iscrizioni in lista di attesa.

“Siamo orgogliosi – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla mobilità Riccardo Megale – di lanciare il progetto ‘Vivi in Bici’. Un’iniziativa che segna un passo importante verso una Grosseto più verde e sostenibile. La mobilità urbana è una sfida cruciale per le nostre città e con questo progetto vogliamo dare un contributo concreto alla riduzione del traffico e dell’inquinamento. La bicicletta è un mezzo ecologico e accessibile a tutti e, grazie agli incentivi offerti dal Comune, speriamo che sempre più cittadini scelgano di spostarsi in modo sostenibile. Siamo convinti che questi interventi contribuiranno a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e a rendere Grosseto una città più vivibile e sicura per tutti”.