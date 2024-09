Quali sport scelgono gli italiani su siti di scommesse?

Troppi sport da seguire e poco tempo per scegliere quale sia quello più adatto. Riuscire a trovare una disciplina sportiva popolare e appagante sulla quale scommettere è l’obiettivo di tutti i giocatori che amano scommettere a distanza. Non dimentichiamo però che anche la scelta di un buon bookmaker è fondamentale per potenziare la fase di ricerca e trovare una piattaforma che sia adatta alle proprie preferenze. E questo passaggio è sicuramente quello più tortuoso, considerando l’alto numero di bookmaker italiani e piattaforme internazionali come Rabona bookmaker per scommesse online e molte altre ancora.

Trovare un concessionario sicuro è importante tanto quanto conoscere quali sono gli sport più amati e popolari in Italia, considerati non solo una soluzione di puro divertimento, ma anche un’occasione per massimizzare l’azione e l’esperienza di gioco.

Le discipline sportive che spopolano in Italia

Diverse discipline sportive hanno una continuità importante e permettono di divertirsi per molti mesi. Ci sono poi gli eventi speciali, come nel caso dei tornei di tennis e delle Olimpiadi. Insomma, ogni momento dell’anno può trovare qualcosa adatto a te.

Ma vediamo quali sono i giochi a base sportiva che scelgono gli scommettitori italiani!

Calcio italiano e altri mercati

Il calcio è lo sport più popolare al mondo su cui scommettere. Gli italiani non solo amano sostenere la propria squadra preferita, ma cercano di sviluppare conoscenze specifiche per orientarsi poi anche su altre competizioni e campionati internazionali. I bookmaker moderni permettono infatti di seguire più paesi e le leghe di riferimento per scommettere liberamente sulla Premier League, La Liga spagnola e francese, ma anche sui campionati sudamericani.

Il mercato del calcio offre anche lo streaming live per le partite più importanti, sfruttando spesso delle quote molto vantaggiose.

Ippica in forte crescita

A sorpresa è in forte crescita l’interesse per le corse dei cavalli, uno sport caratterizzato da competizioni serrate che rendono entusiasmanti le scommesse. Diventa infatti difficile prevedere un vincitore e questo offre un maggior entusiasmo. Inoltre, bisogna sempre considerare una serie di varianti quando si scommette sui cavalli: per esempio le condizioni meteo, le informazioni sul cavallo e le statistiche che permettono di descrivere il lavoro di fantini, allenatori e piste.

Il rilancio del tennis

Le recenti grandi imprese messe a segno da Jannik Sinner hanno sicuramente incuriosito il popolo italiano appassionato di sport. Oggi il tennis è in assoluto uno dei primi 3 sport su cui amano puntare gli italiani. I bookmaker che operano nel nostro Paese conoscono bene questo nuovo trend e cercano così di implementare l’offerta, proponendo anche lo streaming live di numerosi tornei e le scommesse In-Play.

Gli eSport in forte crescita e affermazione

Oltre ad amare le scommesse, gli italiani sono appassionati di videogame. E questo viene confermato dalla forte crescita che hanno ottenuto le scommesse sui cosiddetti eSport. Abilità e strategia sono alla base di questo mondo sportivo sul quale sempre più italiani amano scommettere. C’è quindi la possibilità di utilizzare le principali piattaforme di streaming, per seguire i giocatori professionisti mentre competono all’interno di ricchi tornei di eSport con montepremi che toccano anche milioni (e miliardi) di dollari.

Il mercato però resta piuttosto ostico, perché per scommettere su questa disciplina è importante conoscere bene il giocatore professionista e le sue abilità di gamer.

Altri sport da non perdere

Non possiamo dimenticarci di citare il rugby, che attira in particolare gli scommettitori italiani grazie a tornei di prestigio come il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo. Discorso analogo per il volley, che è diventato uno degli sport più seguiti grazie alle grandi imprese delle nazionali, in particolare di quella femminile, trainata da Paola Egonu.

E come non menzionare il dream team per eccellenza, o meglio la disciplina sportiva più famosa negli Stati Uniti: il basket e nello specifico l’Nba sono una certezza per il pubblico italiano che ama seguire questo sport per gli appuntamenti ricorrenti e frenetici, ma soprattutto per l’imprevedibilità del gioco e le forti emozioni che sa offrire.

Conclusione

Come abbiamo visto sono davvero tanti (e molto diversi tra loro) gli sport più amati dai giocatori italiani. Ma oltre a valutare sempre dettagli, statistiche e quote, è importante trovare piattaforme che siano capaci di offrire massima sicurezza e buon intrattenimento.

Solo così ogni utente avrà la possibilità di muoversi all’interno di un ambiente affidabile, dove la tutela delle sue azioni di gioco sia pari al tipo di intrattenimento che può provare.