“Bella storia”: in Consiglio comunale si è parlato di violenza di genere

Grosseto. Ad aprire il Consiglio comunale di Grosseto, in programma questo pomeriggio, è stato un nuovo appuntamento con “Bella storia”, il progetto che dà voce alle organizzazioni e alle associazioni attive sul territorio, per raccontare il loro impegno quotidiano per la città.

Le protagoniste di oggi sono state le associazioni antiviolenza Olympia de Gouges, con la presidente Sabrina Gaglianone, e Tutto è vita, con la presidente Susi Esposito.

“Il tema della violenza di genere – commenta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – è purtroppo sempre attuale, basta leggere le cronache degli ultimi giorni. Per questo, ringrazio tutto il personale che porta avanti Olympia de Gouges e Tutto è vita, per il fondamentale lavoro che porta avanti per la nostra comunità, nella convinzione che il Consiglio comunale sia anche un luogo in cui promuovere buone pratiche e sensibilizzare la collettività”.

“Abbiamo scelto – spiega il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti – di dedicare una pagina di ‘Bella storia’ a due associazioni che ogni giorno si occupano di aiutare chi è vittima di violenza, con un percorso di ascolto e aiuto importantissimo. Nei mesi scorsi, come presidente del Consiglio comunale e insieme ad altri miei colleghi di altre città in tutta Italia, ho firmato una nota congiunta con la quale chiedevamo ai rappresentanti parlamentari di agire, dichiarando piena condanna a qualsiasi atto di violenza. Oggi abbiamo ribadito tale richiesta ed era importante farlo nella sala consiliare, perché si tratta di un problema che riguarda tutti noi, come individui e come società e davanti al quale non si può più tacere”.