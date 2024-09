Maltempo, il Consorzio di Bonifica monitora fiumi e torrenti: “Nessuna criticità”

Grosseto. E’ stata una domenica di lavoro intenso per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, impegnato nel monitoraggio del reticolo di gestione ingrossato dalle pesanti precipitazioni.

Nonostante la pioggia intensa, nella piana grossetana e in alcune zone del Senese sono caduti 60 millimetri in poche ore della serata, mentre nel nord della provincia di Grosseto si sono raggiunti addirittura i 110 millimetri, non si sono registrate criticità.

Costantemente monitorati dal personale di Cb6 i torrenti Fossa e Sovata: i loro livelli si sono alzati, ma non è stato necessario attivare il servizio di piena. Regolare il deflusso degli altri corsi d’acqua, tra i quali il fiume Ombrone (nella foto in alto, in quella in basso il fiume Bruna), che pure nella mattinata di oggi, lunedì, appariva ingrossato dalle precipitazioni.

Tutte in funzione nella serata e nella notte, fino alla mattinata di oggi, lunedì, le 38 pompe idrovore gestite dal Consorzio, che hanno contributo a rimuovere l’acqua in eccesso dal reticolo.