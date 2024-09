Educatore cinofilo, al via il corso: aperte le iscrizioni

Grosseto. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso d’eccellenza utile a conseguire la qualifica di educatore cinofilo.

Direttore del corso sarà il dottor Alessio Pernazza, cinofilo di caratura internazionale, team-leader di intere squadre di soccorso cinofilo, spesso impegnato all’estero in missione. Tra la più recente, ricordiamo quella del terremoto in Turchia nel 2023, quando con la sua squadra ha salvato decine di persone.

Il corso

Il corso, organizzato dal comitato regionale Toscana dello Csen – Centro sportivo educativo nazionale, si terrà, per la parte pratica, al Centro cinofilo della Scuola cinotecnica Italiana, situata al Casalone, alle porte della città. Il corso prenderà il via sabato e domenica 26 e 27 ottobre, con le lezioni di teoria, che saranno svolte in presenza nell’aula didattica appositamente predisposta in via Unione Sovietica a Grosseto.

Il corso, che si articolerà un fine settimana (sabato e domenica) al mese, per un totale di 9 incontri, prenderà il via a fine ottobre 2024 e terminerà a giugno 2025.

“Alcune lezioni teoriche – fanno sapere dallo Csen – saranno svolte online, così che gli allievi partecipanti potranno seguirle comodamente da remoto e senza spostamenti”.

Alessio Pernazza, è uno dei maggiori esperti italiani e europei del settore, è inoltre responsabile nazionale della Scuola cinotecnica italiana, che ha sedi a Grosseto, Milano e Napoli. Pertanto, il corso che prenderà il via a Grosseto ha tutte le caratteristiche, visto l’elevato tasso qualitativo di competenze cinotecniche dei vari docenti che andranno ad affiancare il dottor Pernazza durante le lezioni, per essere molto formativo e interessante.

“L’educatore cinofilo – spiega Pernazza – è quella figura professionale che, dopo aver acquisito conoscenze e competenze, aiuta e coadiuva i proprietari dei cani a migliorare i comportamenti utili nella relazione e socializzazione dell’animale, anche in vista di un impiego in sport e attività di tipo ricreativo. Inoltre, quest’ultimo è la figura preposta alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane più adatto al proprio nucleo familiare (consulenze preadozione), occupandosi anche di curare lo sviluppo dei comportamenti pro-sociali e socialmente compatibili con la comunità in cui l’animale vive”.

Per informazioni e iscrizioni gli interessati potranno contattare direttamente il dottor Alessio Pernazza, anche via Whatsapp, al numero 346.8015084.