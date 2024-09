Il nuovo Questore Claudio Ciccimarra si presenta: “Lavorerò per migliorare la sicurezza dei grossetani”

Grosseto. “Cercherò di portare la Questura di Grosseto a livelli ancora più alti sulla scia di quanto fatto finora dal mio precedessore”.

Con queste parole, Claudio Ciccimarra, neo Questore di Grosseto, questa mattina si è presentato in occasione di un incontro con la stampa che si è svolto nel suo ufficio.

Ciccimarra è subentrato ad Antonio Mannoni.

“Sono cresciuto a livello professionale in grandi città – ha spiegato Ciccimarra –. Ho trascorso venti anni nella Digos di Milano e poi ho diretto questo settore della Polizia per altri cinque anni. Il mio compito qui a Grosseto sarà fare, e far fare, sempre meglio. Mi auguro di realizzare cose buone e importanti. Sono arrivato nel capoluogo maremmano solamente ieri mattina e ho incontrato, per adesso, esclusivamente il Procuratore”.

“Conosco la Maremma come turista – ha continuato il neo Questore -. Ho visitato Castiglione della Pescaia, Scarlino, Albinia, Talamone e l’Argentario; inoltre, mia moglie aveva una casa a Castell’Azzara. Biella, di cui sono stato Questore per tre anni, è una realtà diversa rispetto a Grosseto. In ogni caso, mi impegnerò per intercettare le esigenze dei cittadini, capire le loro problematiche e lavorerò per aumentare il livello di sicurezza percepita. Allo stesso tempo, lancio un appello ai grossetani affinché collaborino con la Polizia attraverso segnalazioni di situazioni di pericolo. Infine, mi avvarrò anche del sostegno dei Gruppi di vicinato, realtà molto utili se inquadrate nei paletti della legislazione vigente. Non nascondo che tutto il Corpo di Polizia sta vivendo un periodo difficile a causa di pensionamenti e di carenza di personale, ma sono certo che il Ministero dell’Interno lavorerà per colmare queste criticità”.

Il curruciulum

Nato nel 1967, originario della Campania, Claudio Ciccimarra per diversi anni ha diretto brillantemente la Digos di Milano. Nel 2020 è arrivato in Piemonte, dopo la nomina a capo del compartimento di Polizia ferroviaria Piemonte-Valle d’Aosta. Nel 2021 è stato nominato Questore di Biella e da martedì 3 settembre è il nuovo Questore di Grosseto.