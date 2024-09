Una serie di eventi in Maremma dedicati all’Ucraina: il programma delle iniziative

Grosseto. L’associazione Uniti per l’Ucraina ha organizzato una serie di eventi, a Grosseto e a Follonica, per parlare della guerra in Ucraina e dell’influenza della propaganda russa nel dibattito nazionale.

In questo contesto, arriverà in Maremma l’ambulanza, simbolo delle atrocità perpetrate dai russi durante l’invasione dell’Ucraina. Il mezzo era infatti utilizzato durante i primi mesi di guerra per evacuare la popolazione civile, ma fu pesantemente danneggiato durante il bombardamento di un ospedale nell’oblast’ di Kharkhiv.

A testimonianza del tragico evento restano le centinaia di fori che ne crivellano la fiancata. L’ambulanza sarà esposta il 9 e il 10 settembre in piazza Dante a Grosseto e l’11 e il 12 settembre in piazza Guerrazzi a Follonica, per poi lasciare la Maremma e spostarsi a Siena il giorno successivo.

Le tappe maremmane, che sono le prime in Toscana, fanno parte di un lungo tour che ha visto l’ambulanza attraversare gran parte dell’Europa e dell’Italia nell’ambito della campagna “Ukraine is calling“, lanciata dall’organizzazione no-profit lussemburghese Lukraine con lo scopo di raccogliere donazioni per l’acquisto di 112 nuove ambulanze per l’Ucraina. Fino ad oggi, ne sono state già acquistate e inviate 72. Il progetto è risultato vincitore dell’European Citizens’ prize 2023.

L’autombulanza arriva a Grosseto il 9 settembre e sarà visibile in piazza Duomo. Un momento di raccolta, di omaggio, di raccoglimento e preghiera per i defunti, con le autorità cittadine, le associazioni e i cittadini che vorranno intervenire, è previsto attorno all’ambulanza martedì 10 settembre alle 16 a Grosseto, mentre mercoledì 11 settembre a Follonica, in piazza Guerrazzi alle 17.

Martedì 10 settembre, alle 17, nella sala Pegaso del palazzo della Provincia di Grosseto, si terrà la conferenza “Propaganda russa, come riconoscerla, come smascherarla”. L’iniziativa, a più di due anni dall’inizio della guerra, avrà l’intento di offrire spunti di riflessione sui tanti aspetti del conflitto in corso cercando di analizzare gli strumenti per riconoscere e contrastare la propaganda russa, ancora oggi fortemente pervasiva nella nostra società.

Alla conferenza parteciperà Cristiano Tinazzi, giornalista freelance, scrittore e regista specializzato in aree di guerra e di crisi che segue sul campo le vicende in Ucraina dal 2015. Sarà inoltre collegato online il giornalista Vadislav Maistrouk, che vive e lavora in Ucraina, ma che parla molto bene l’italiano, avendo vissuto e studiato proprio a Grosseto per molti anni.

Infine, mercoledì 11 settembre alle 20.45, al Nuovo Cinema Tirreno a Follonica, si terrà la proiezione del docufilm “Crossfir”e. La pellicola, presentata con successo di critica e pubblico a Londra nel febbraio 2024, in quello che viene considerato il tempio del giornalismo dedicato a situazioni di guerra e aree di crisi, racconta, attraverso una rigorosa indagine giornalistica, la vicenda della morte di Andrea Rocchelli e di Andrei Mironov, avvenuta nel Donbas nel 2014, evidenziando le mistificazioni e le storture della propaganda russa.

Sarà presente il regista Cristiano Tinazzi.

Tutti gli eventi sono stati organizzati dall’associazione Uniti per l’Ucraina, che è nata in provincia di Grosseto nel 2022, proprio a seguito dell’invasione russa. L’associazione ha lo specifico scopo di aiutare concretamente il popolo ucraino e di contribuire a contrastare il diffondersi della propaganda russa in Italia.