Il Questore Antonio Mannoni lascia la Maremma: “Continuerò a sentirmi grossetano”

Grosseto. “Sono stati tre anni bellissimi, sia dal punto di vista professionale che personale. Ho deciso di vivere in pianta stabile in città, la Maremma è un territorio bellissimo e qui lascio un pezzo del mio cuore, anche se continuerò a sentirmi un po’ grossetano”.

Con queste parole Antonio Mannoni ha ufficializzato il suo addio al ruolo di Questore di Grosseto dopo 3 anni: Mannoni, 63 anni, nato a Cagliari, si era insediato ai vertici della Polizia cittadina il primo ottobre 2021.

Il Questore ha incontrato stampa, agenti, dirigente e funzionari di Polizia nell’auditorium della struttura di piazza Palatucci, per salutare e ringraziare tutti e terminare la sua avventura in Maremma con un brindisi collettivo.

“Ho inviato a tutte le autorità una lettera di commiato per ringraziare per la collaborazione instaurata in questi ultimi 3 anni – ha dichiarato Mannoni -. E’ stato un periodo intenso, in cui abbiamo affrontato tante problematiche”.

Il bilancio del Questore

L’incontro è stato anche l’occasione per sottolineare i dati delle attività di Polizia svolte dal 2021 ad oggi sotto la guida di Antonio Mannoni.

“Dall’ottobre 2021 ad oggi, sono state arrestate 123 persone, denunciate 1181 persone e 14175 pattuglie hanno monitorato il territorio – ha spiegato Mannoni -. Inoltre, 37032 telefonate sono giunte alla nostra centrale operativa. Dopo la fine dell’emergenza Covid, c’è stata una grande richiesta di passaporti. In tre anni, i nostri uffici ne hanno rilasciati 22990, mentre 5795 sono stati i porti d’arma concessi”.

“In questi anni, abbiamo contrastato l’immigrazione irregolare – ha sottolineato il Questore -. Abbiamo rilasciato 25567 permessi di soggiorno agli stranieri in regola e abbiamo effettuato 308 espulsioni. Inoltre, in tre anni sono state firmate 7732 ordinanze per l’ordine pubblico in modo da garantire la sicurezza durante altrettanti eventi. Abbiamo controllato 78154 persone, fermato 75544 veicoli nel corso di oltre 16359 posti di blocco. Il turnover ha causato diversi pensionamenti nel nostro organico, ma abbiamo continuato ad investire nel controllo del territorio”.

“Abbiamo disposto 149 rimpatri con foglio di via obbligatorio – ha continuato Mannoni –, firmato 61 avvisi orali e eseguito 7 sorveglianze speciali verso chi aveva commesso reati gravi. Ci sono stati 16 ammonimenti per stalking, 17 ammonimenti per violenza domestica, un ammonimento per cyberbullismo e 23 Daspo per vietare a persone violente di assistere a manifestazioni sportive, oltre a 69 divieti di accesso alle aree urbane. L’aspetto che mi rende più orgoglioso è che in questi tre anni la criminalità organizzata non si è mai infiltrata in provincia di Grosseto, sebbene la Maremma sia un territorio appetibile. I reati sono diminuiti, anche se la percezione di insicurezza da parte dei grossetani è sempre alta: viviamo in una società multietnica, ci sono immigrati clandestini inclini a commettere reati e questi aspetti provocano un po’ di timore”.

“Ringrazio tutti i colleghi, i funzionari, i dirigenti, gli agenti, che hanno condiviso e attuato le mie disposizioni – ha terminato Mannoni – e quei poliziotti che hanno tenuto lezioni sulla legalità nelle scuole. Se abbiamo ottenuto risultati importanti il merito è di tutti. Ringrazio anche le altre forze dell’ordine, il sindaco e il Prefetto. Al mio arrivo, mi ero prefissato di far diventare la Questura la casa di tutti i grossetani e mi sono impegnato al massimo, ogni giorno, per raggiungere questo obiettivo”.

Il nuovo Questore

Il posto di Antonio Mannoni sarà preso da Claudio Cuccimarra, attuale Questore di Biella, che arriverà a Grosseto il 3 settembre.