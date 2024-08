Muore per emorragia cerebrale, i familiari: “Grazie ai sanitari per il supporto e l’assistenza”

Grosseto. “Domenica 18 agosto un’emorragia cerebrale ha improvvisamente portato via nostra madre, che stava trascorrendo le vacanze a Pratoranieri, a Follonica, come faceva da ormai più di 50 anni”.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, sono Antonio Morgantetti, di Siena, e Lucia Morgantetti, di Altamura, in prvincia di Bari.

“Vogliamo ringraziare gli operatori del 118 accorsi tempestivamente, i medici e gli infermieri del Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto, tutto il personale della terapia intensiva e quello della camera mortuaria, per l’assistenza e il supporto in un momento così doloroso e difficile – continua la lettera -. Vogliamo ringraziare in particolare la dottoressa Lara Entani, che ha permesso ad una piccola parte di nostra madre di continuare a vivere e ridare così la speranza a un paziente in lista di attesa”.