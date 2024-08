A Grosseto la finalissima di Miss Blumare 2024: “Occasione di visibilità per il territorio”

Grosseto. Si svolgerà a Grosseto la finalissima di Miss Blumare 2024, il concorso di bellezza al femminile che terminerà sulla crociera Msc. Il palcoscenico (o meglio, la passerella) verrà allestito al Lux di via Orcagna a Grosseto il prossimo primo settembre.

“Siamo molto felici di aver accompagnato l’organizzazione in questo percorso – esordisce il direttore di Confesercenti Andrea Biondi -, perché parliamo di un evento che ha coinvolto tutta la provincia, data la sua natura itinerante, e molte attività commerciali, animandole e richiamando persone”.

“Si tratta, quindi, di un progetto in cui crediamo molto – prosegue Biondi – e del quale ringraziamo la nostra presidente Fismo Francesca Verdi per il grande lavoro svolto: un’imprenditrice che non smette mai di lavorare per la diffusione di valori sani nella moda e che con questo progetto ha permesso a tante ragazze di crescere in questa esperienza”.

“Per me è stata un’esperienza di crescita, e mi auguro anche di aver trasmesso qualcosa alle tante persone che hanno partecipato e contribuito a questa edizione di Miss Blumare – aggiunge Francesca Verdi, presidente di Fismo Confeserceti -. D’altra parte, queste sono occasioni per il nostro territorio di acquisire visibilità e prestigio, oltre che un’opportunità per le attività che ci hanno ospitato, che non manco mai di ringraziare. Infine, un plauso anche alla Confesercenti che, in particolar modo attraverso il direttore, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno concreto e la propria presenza fattiva alle varie serate”.