Maxi intervento di Adf in città: ecco le vie in cui potrebbero verificarsi disagi

Grosseto. A Grosseto lunedì 26 agosto prende il via un importante intervento sulla rete idrica di via Senese, che prevede la sostituzione della condotta idrica nel tratto compreso tra l’incrocio di via Emilia e via Lago d’Orta e il rifacimento di allacci, pozzetti e camere di manovra presenti.

Si tratta di un intervento che fa parte degli investimenti strategici per il futuro della città di Grosseto, finanziati con il Pnrr, che verranno presentati nel loro complesso nel mese di settembre. L’impegno economico complessivo è di circa 380mila euro.

I lavori

Nel corso dei lavori verranno posati circa 320 metri di nuova condotta in Pead, rifatti tutti gli allacci alle utenze, inclusi quelli situati sul lato opposto alla corsia di scorrimento della tubazione principale, rinnovate le camere di manovra e i pozzetti di distrettualizzazione e infine sarà rifatto il manto stradale sulla corsia interessata dai lavori.

Per consentire la parte di intervento che riguarda il rifacimento delle camere di manovra, trattandosi di lavori che non possono essere eseguiti ad acqua aperta, sarà necessario chiudere il flusso idrico: pertanto, nella giornata di giovedì 29 agosto, dalle 8 alle 18, potranno verificarsi abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza Europa, piazza Volturno, strada statale 223 Senese, via Abruzzo, via Adamello, via Aquileia, via Basilicata, via Brenta, via Brianza, via Bulgaria, via Calabria, via Campania, via del Bernina, via della Marmolada, via Filippo Corridoni, via Finlandia, via generale Antonio Cantore, via Guglielmo Oberdan, via Isarco, via lago di Albano, via lago di Bolsena, via lago di Bracciano, via lago di Como, via lago di Fogliano, via lago di Garda, via lago di Mezzano, via lago di Nemi, via lago di Orta, via lago di Pozzillo, via lago d’Iseo, via lago di Varano, via lago di Vico, via lago Maggiore, via lago Omodeo, via Lazio, viale della Pace, viale Emilia, viale Europa, viale Ombrone, via Lombardia, via Lucania, via Lussemburgo, via Marche, via Mincio, via Molise, via Monterosa, via Ortigara, via Piemonte, via Podgora, via Portogallo, via Puglie, via Reno, via Romania, via Sardegna, via Senese, via Sicilia, via Ticino, via Umbria, via Venezia Giulia. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 18 del giorno stesso.

