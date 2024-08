“Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”: il congresso dell’associazione Pescas arriva in città

Grosseto. Creare, progettare, salvaguardare il benessere delle persone e dei luoghi: è con questo obiettivo che, dal 26 al 29 settembre, esperti di varie discipline si incontreranno a Grosseto per il secondo congresso nazionale di Pescas, l’associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’ambiente e della salute.

“Giornate della salute, dell’ambiente e del benessere”: è questo il titolo che l’associazione ha voluto dare alla tre giorni di convegni, incontri, presentazioni di libri, momenti di dibattito e confronto, ma anche occasioni più informali di conoscenza, che si svilupperanno tra l’hotel Airone di Grosseto e la sala Pegaso di Palazzo Aldobrandeschi.

Un’occasione di approfondimento aperta non solo ai professionisti di vari settori che, in alcuni casi, potranno anche cogliere l’occasione per effettuare formazione professionale, ma anche ai cittadini, perché quando si parla di ambiente e benessere si tocca un tema che interessa davvero tutti.

“Crediamo che la città di Grosseto e il territorio della provincia – dichiara il presidente di Pescas Sergio Luzzi – siano il luogo ideale dove proporre e sperimentare le tematiche alla base della nostra attività e trovare partner ideali per sviluppare progetti finalizzati al benessere, alla salute e alla qualità della vita dei cittadini, nel pieno rispetto e valorizzazione dell’ambiente”.

“La cura e l’attenzione per l’ambiente – prosegue Luzzi –, per l’alimentazione sana e il benessere che ne deriva sono state spesso associate a Grosseto, alla Maremma e al suo Parco regionale, al suo mare e alla storia ‘energetica’ di questa parte della Toscana, che è passata dallo sfruttamento delle risorse minerarie al geotermico, alle energie alternative. L’energia sarà uno dei temi principali del congresso, ma non l’unico: saranno sviluppati anche argomenti come agricoltura, terapie integrative, tutela ambientale. Il programma è ricchissimo, i temi di interesse generale e specifico sono molteplici e diversi. Siamo grati alle istituzioni che ci sostengono e hanno ceduto in questa importante iniziativa di confronto tecnico-scientifico aperto a tutti i cittadini. Sono personalmente grato all’ingegner Fabrizio Pettini, che sta curando l’organizzazione del congresso con passione e impegno senza pari”.

Il congresso

I temi che saranno trattati nel corso del congresso, che vedrà un costante e aperto confronto tra scienziati, esperti, istituzioni e cittadini, spaziano, quindi, dalle energie all’alimentazione, dall’agricoltura alla giustizia, passando per l’architettura e dando così una visione davvero olistica di quelli che sono gli elementi da non trascurare per favorire il benessere della persona nel contesto ambientale e sociale che la circonda. Ecco, quindi, che alle sessioni di congresso, si intersecheranno presentazioni di libri, momenti di formazione accreditata, cene sociali e passeggiate alla scoperta delle bellezze del territorio.

Si inizia giovedì 26 settembre, alle 16, all’hotel Airone di via Senese 35 con un’introduzione ai temi congressuali. Nella prima sessione della giornata il focus sarà su “Energia, energie”, grazie al contributo di numerosi esperti, attivi in Italia e all’estero.

Venerdì 27 settembre, l’attività riprende alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti e un punto sugli argomenti di lavoro. Nella seconda sessione, in partenza alle 9, si parla di “Terapie integrative per la prevenzione, la cura, il benessere”, con un’attenzione particolare alla terapia forestale e alla medicina non convenzionale; alle 11.30 avrà inizio la terza sessione dedicata a “Immissioni, comfort e qualità del territorio”, dove si farà il punto anche sulla questione del rumore. Nel pomeriggio (dalle 15.30) l’attenzione è su “Agricoltura, alimentazione, sicurezza e salute” e, a seguire, su “Invecchiamento a benessere”.

Il congresso riprenderà sabato 28 settembre e si sposterà nella sala Pegaso del Palazzo della Provincia. La sessione 6 sarà dedicata ai “Dialoghi sul benessere”, in un momento di confronto aperto anche ai rappresentanti delle istituzioni locali, e, a seguire, lo spazio sarà dato alle conclusioni e ai programmi futuri.

Spazio poi, nella stessa giornata, alle attività collaterali: alle 15, visita in barchino sulla Diaccia Botrona, per il programma “La Maremma com’era: il padule”, e dalle 19, presentazione di libri e docufilm “La foresta è la mia cura”, a cura di Mauro Batisti (I libri di Mopracem), “Energia, energie” a cura di Pietro Berna (Betti Editrice), “Renzo Montagnani. Un uomo libero” a cura di Domenico Palattella (Antonio Delli Santi editori) e “La scuola toscana nel cinema italiano: storia di un successo collettivo”.

A concludere il ricco programma congressuale un altro momento di approfondimento: domenica 29 settembre, alle 9.30, è prevista una visita guidata nel capoluogo maremmano.

È possibile iscriversi a tutte le attività o solo ad alcune, comprese le singole sessioni del congresso. La partecipazione a molte delle iniziative è gratuita; per informazioni e iscrizioni alle varie attività ed eventuali prenotazioni è possibile visitare il isto www.pescas.it.

Il secondo congresso nazionale dell’associazione dei professionisti e degli esperti per la salvaguardia e la cultura dell’ambiente e della salute è realizzato con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Parco naturale regionale della Maremma, gli Ordini provinciali degli ingegneri, degli architetti, pianificatori paesaggisti, conservatori, degli avvocati, Collegio dei periti industriali e dei periti industriali e laureati della provincia di Grosseto, Cna Grosseto, Associazione periti esperti della Toscana, Teffit – Terapie forestali in foreste italiane, Associazione italiana di acustica, Aidii – associazione italiana degli igienisti industriali, Inarsid e con il contributo di Ecophon Saint-Gobain, Allins, Aesse Ambiente, Biosafe e Svantek Italia.