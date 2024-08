Grosseto e Kashiwara celebrano 25 anni di gemellaggio: “Fieri della nostra amicizia” – VIDEO

Grosseto. Grosseto e la città giapponese di Kashiwara sempre più vicine: da 25 anni le due località, simili per tradizione agricola, sono gemellate.

Per l’occasione, è stato realizzato un video contenente i messaggi dei due sindaci, Antonfrancesco Vivarelli Colonna e Masahiro Fuke.

Nella clip, riportata sia nel sito web del Comune nipponico che in quello grossetano, tra i saluti del sindaco italiano e quello giapponese, è presente anche una performance acustica di due musicisti molto apprezzat,i come la maremmana Jole Canelli (voce) e il toscano Leo Di Dante (chitarra): il duo si distingue grazie alla tecnica chitarristica di Leo e per la graffiante e suggestiva voce di Jole, che insieme danno vita ad atmosfere avvolgenti.

“La vicinanza tra i nostri popoli, la nostra amicizia – evidenzia il sindaco Vivarelli Colonna – sono molto importanti. Lo sono a maggior ragione in periodi come questo, contraddistinti da instabilità internazionale, guerre, tensioni. Il reciproco scambio di idee, tradizioni, proposte per il futuro è un’azione nobile e mai banale. Sono fiero di aver portato avanti questo gemellaggio e di aver contribuito, seppur in piccola parte, a costruire ponti ideali con i nostri amici di Kashiwara”.

In occasione del quindicesimo anno dalla realizzazione del gemellaggio, una delegazione della città di giapponese fu accolta in Maremma. Adesso, dal Paese del Sol Levante arriva l’invito ai grossetani: “L’anno prossimo – annuncia il sindaco di Kashiwara, Fuke – avrà luogo, nella prefettura di Osaka, dove si trova la nostra città, l’Expo 2025. Avremo una gran folla di visitatori da tutto il mondo, oltre che la possibilità di confrontarci con le più avanzate tecnologie e le più innovative idee sul futuro: a tutti i cittadini di Grosseto rivolgo il mio invito a venire a Kashiwara in occasione dell’Expo”.