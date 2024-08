Ordine degli Ingegneri: congresso nazionale e campionati di calcio in città

Grosseto. Il Comune di Grosseto sarà co-organizzatore, oltre che sostenitore, della fase finale del trentunesimo campionato nazionale di calcio degli Ordini degli ingegneri in Italia.

Si tratta di una manifestazione che prevede diverse squadre in campo, formate per partecipare a incontri di calcio a 11, a 8 e a 5. La manifestazione si terrà dal 5 all’8 settembre in diverse strutture comunali. Al fianco di quest’iniziativa andrà in scena il sessantottesimo congresso nazionale degli ingegneri: il primo ottobre, in piazza Dante e al Teatro degli Industri.

“Crediamo sia molto importante – spiegano il sindaco Anfonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – sostenere iniziative di questo genere: parliamo di una grande occasione per diffondere e far conoscere il turismo sportivo e la realtà territoriale grossetana, essendo l’Ambito Maremma Toscana Sud, di cui il Comune di Grosseto è capofila, Comunità europea dello sport 2024“.

Più avanti saranno resi noti i dettagli dell’evento.

“Una cosa è sicura, Grosseto – insistono sindaco e assessore – punta molto su questo genere d’iniziative. Si tratta di un turismo diverso, ma non per questo meno importante di quello tradizionale. Il nostro territorio può e deve accreditarsi sempre più come punto strategico in cui organizzare occasioni di questo tipo: abbiamo tutto quel che occorre per assicurare sia la buona riuscita di manifestazioni sportive che di attività congressuali”.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane.