Morte Carlo Angelini, la moglie e la famiglia: “Grazie a chi ci è stato vicino e al personale sanitario”

Grosseto. “La scomparsa del caro Carlo Angelini ci ha gettato nel dolore più profondo”.

A dichiararlo, in una lettera inviata alla nostra redazione, sono la moglie Silvana Cagneschi e tutta la famiglia Angelini.

“Grazie a tutti, siete stati tantissimi, per averci sostenuto in questo momento così delicato. Con affetto e gratitudine, la famiglia Angelini ringrazia anche il reparto Utip dell’ospedale della Misericordia di Grosseto, con tutti i suoi medici, personale infermieristico e parainfermieristico, per la professionalità ed umanità dimostrataci – continua la lettera -. Ogni vostro pensiero ed opera di bene ci ha dato grande conforto. Grazie di cuore”.