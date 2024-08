4mila 500 euro per la casa di riposo: donazione di figlia e nipoti in memoria di Maria Massai

Grosseto. È una somma considerevole quella che i familiari di Maria Massai hanno destinato al Coeso Società della Salute per la casa di riposo “Ferrucci” di Grosseto.

Una cifra di 4mila 500 euro che, in accordo con la famiglia, sarà impiegata, nei prossimi mesi, per il rifacimento delle tende da sole esterne del padiglione “Alfieri” della struttura per persone anziane auto e non autosufficienti che si trova in via Ferrucci, nel capoluogo maremmano.

“Ringraziamo la signora Oria Ferretti e i suoi figli Giulio e Tommaso per aver voluto devolvere questa somma alla casa di riposo – dichiara la direttrice Tania Barbi -. Un gesto che, non solo ci permetterà di migliorare un’area dell’edificio, ma che dimostra quanto le strutture residenziali spesso diventino ‘casa’ non solo per le persone anziane che vi risiedono, ma anche per le loro famiglie”.

La signora Maria Massai, residente al “Ferrucci” dal 2013, è deceduta, all’età di 96 anni, il 30 aprile scorso.

“Maria – ricorda Giampaolo Tollapi, responsabile delle strutture residenziali del Coeso Società della Salute – è stata con noi per più di dieci anni e ha creato relazioni con il personale, gli operatori e gli ospiti. Un legame così forte che, ancora oggi, i suoi nipoti frequentano, di tanto il tanto, il ‘Ferrucci’ e vengono a trovare altri residenti. Aveva la passione per la maglia, e riusciva a realizzare oggetti molto belli, e per la lettura. La ricordiamo con affetto e ringraziamo la figlia e i nipoti per questo gesto, di grande generosità”.

“Questo gesto di grande generosità da parte della famiglia Massai rappresenta un esempio luminoso di come l’affetto e il rispetto per i propri cari possano tradursi in atti concreti e di valore per la comunità – dichiara il presidente di Coeso Società della Salute, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Le nuove tende da sole miglioreranno notevolmente la qualità della vita degli ospiti della casa di riposo ‘Ferrucci’. In qualità di presidente esprimo, a nome di tutti gli operatori del Coeso Società della Salute, la nostra sincera gratitudine alla signora Oria Ferretti e ai suoi figli Giulio e Tommaso per questo atto di amore e solidarietà. La loro donazione non solo arricchisce la nostra struttura, ma rinnova l’importante legame tra le famiglie e le istituzioni che si prendono cura dei nostri anziani”.