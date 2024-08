Cemivet, Vivarelli Colonna: “Giani si disinteressa del caso, serve maggiore impegno”

Grosseto. “Dispiace dover prendere atto dell’inconsistenza del governatore Eugenio Giani riguardo i destini del Cemivet“.

Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in una nota.

“Mentre Giani si mobilita per la realizzazione della nuova base militare nel Parco di San Rossore e a Pontedera – insiste Vivarelli Colonna –, poco o nulla ha mai detto in merito al trasferimento dell’allevamento dei cavalli dal nostro Cemivet: atteggiamento che lascia pensare, ancora una volta, a una Regione che crede di avere figli e figliastri”.

Il sindaco Vivarelli Colonna rivendica il proprio impegno, frutto anche dell’indirizzo unanime ricevuto dal Consiglio comunale: “Dalla scelta del presidente Turbanti, da me sposata in pieno, di tenere la riunione di Consiglio proprio al Cemivet, sino agli incontri con il comitato ‘No al trasferimento dell’allevamento cavalli del Cemivet’. Ma soprattutto il faccia a faccia proficuo e costruttivo con il Generale di Corpo d’Armata Mauro D’Ubaldi, avvenuto a Grosseto, e l’incontro portato avanti in via amicale e istituzionale a Roma con il Capo di Stato Maggiore Generale Carmine Masiello“.

Insomma, all’appello manca il governatore Eugenio Giani: “E’ ora che anche lui si impegni per il territorio”, conclude Vivarelli Colonna.