Un nuovo Comandante per la Stazione dei Carabinieri del paese: ecco chi è

Campagnatico (Grosseto). Il Maresciallo Santino Mancuso è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Campagnatico. Il militare sostituisce il luogotenente Luca Bececco, andato in pensione nel mese di marzo.

Mancuso proviene dalla Scuola Carabinieri Marescialli e Brigadieri del 2° reggimento di Velletri, dove ha completato il corso di formazione per Maresciallo. Prima di intraprendere il corso di formazione, ha prestato servizio alla sezione radiomobile di Grosseto per 5 anni, come capo equipaggio del pronto intervento 112.

Precedentemente, Mancuso ha prestato servizio in provincia di Bergamo, nelle Stazioni di Caravaggio, Fara d’Adda e Osio Sotto. Proprio in Lombardia, ha portato a termine importanti attività investigative tanto che, nel 2019 gli è stato concesso un “encomio” dal Comandante della Legione Carabinieri Lombardia, al quale si aggiungono numerosi apprezzamenti per altre attività di servizio.