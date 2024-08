Disabilità, il garante: “I rifiuti abbandonati sono ostacoli per le persone fragili”

Grosseto.“Mi trovo nuovamente a segnalare, come garante della disabilità del Comune di Grosseto, l’incresciosa situazione che ci troviamo quotidianamente davanti agli occhi in città e nelle frazioni limitrofe”.

A dichiararlo è Diego Montani, garante della disabilità del Comune di Grosseto.

“I rifiuti abbandonati non sono solo un problema di decoro urbano, rappresentano un pericolo oggettivo per tutte le persone fragili, disabili, anziani, bambini, genitori con i passeggini, ma non solo: biciclette, ciclomotori ed auto in transito che si possono ritrovare a schivare un sacco di spazzatura, una sedia, un ventilatore lasciati accanto ai bidoni, sia sul marciapiede che sulla strada – spiega Montani -. Occorre un cambio di passo nella lotta all’abbandono dei rifiuti, ne va della salute di tutti i cittadini. Confido nel progetto di collaborazione tra garante, Consulta per la disabilità ed assessore all’ambiente che stiamo mettendo in piedi, per garantire a tutte le persone, soprattutto a quelle più vulnerabili, la sicurezza ed il rispetto che meritano”.

“Servono sanzioni esemplari, serve intensificare i controlli, ma occorre anche rivedere il sistema e l’operatività dei cassonetti – termina Montani -, difficilmente utilizzabili dalle persone fragili”.