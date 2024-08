Grosseto. Presentato questa mattina, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, dell’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi, del presidente di Sistema Mauro Squarcia e del direttore generale di Sistema Alberto Paolini, il progetto di realizzazione del nuovo fabbricato destinato a ossario e loculario nel cimitero comunale di Sterpeto.

Presenti anche il responsabile servizio manutenzioni di Sistema srl, Fabrizio Billi, e l’architetto Andrea Spinelli.

Si tratta di un progetto ambizioso per una spesa di 2,5 milioni di euro sostenuta integralmente da Sistema srl, società in house del Comune affidataria dei servizi cimiteriali.

I lavori

Nello specifico, l’intervento, curato dall’architetto Andrea Spinelli in collaborazione con il geometra Alessio Guerri, prevede la realizzazione, entro la fine del 2024, di 972 loculi e 840 colombari. Tra il corpo di fabbrica e l’attuale muro di confine cimiteriale sarà, inoltre, realizzato un “giardino della memoria“, ossia uno spazio verde piantumato all’interno del quale sorgerà un percorso pedonale utilizzabile dai cittadini come area di riflessione e preghiera.

“A seguito delle numerose richieste, è emersa la necessità di realizzare nuove strutture nel cimitero di Sterpeto – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Nel corso degli anni, abbiamo già investito insieme a Sistema 3 milioni di euro ed abbiamo riqualificato i campisanti di Alberese e Batignano. A Sterpeto saranno investiti 2,5 milioni di euro, che saranno messi sul piatto esclusivamente da Sistema, i lavori finiranno entro il 2024 è già da oggi, negli uffici di Sistema in via Monte Rosa o direttamente al cimitero”.

“Ringrazio Sistema perchè cura in modo esemplare la manutenzione dei cimiteri comunali – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Questa nuova struttura a Sterpeto avrà una finitura completa con lapidi marmoree, siamo soddisfatti”.

“Da mesi abbiamo richieste di nuove concessioni per i loculi – sottolinea il direttore generale di Sistema, Alberto Paolini -. Il contratto di servizio con il Comune dice che i lavori per i loculi devono essere finanziati da Sistema, in cambio dei soldi pagati dai cittadini per le concessioni e il 10% di questa somma va comunque nelle casse dell’amministrazione comunale. La novità di’ questo nuovo fabbricato è che l’ampliamento punterà sull’estetica in modo da essere in sintonia con tutto il cimitero di Sterpeto. I loculi saranno rivestiti con marmo di Carrara e la concessione durerà 50 anni”.

“Il nostro desiderio è quello di realizzare un’opera pubblica che rimanga nella memoria dei grossetani – continua Paolini -. Per comprimere i costi, abbiamo fatto un appalto integrato con diversi fornitori. Ringrazio il nostro funzionario Fabrizio Belli, senza il quale quest’opera sarebbe rimasta incompiuta. Si tratta del penultimo fabbricato che sarà realizzato a Sterpeto per motivi di spazio. A fine anno termineranno le prime concessioni stipulate nel 1974 e procederemo alle estumulazioni”.

“Siamo orgogliosi di presentare il nuovo fabbricato che non solo andrà a soddisfare le esigenze della comunità, ma rappresenterà anche un’importante evoluzione nel servizio cimiteriale del nostro territorio – dichiara Mauro Squarcia, presidente di Sistema -. La nostra società si è impegnata a fondo per finanziare integralmente quest’opera, garantendo l’uso di materiali di alta qualità e un design che rispetta e valorizza il contesto storico e naturale del cimitero di Sterpeto. Andremo a offrire ai cittadini uno spazio che coniuga funzionalità, accessibilità e bellezza, un luogo dove poter commemorare i propri cari in un ambiente sereno e accogliente”.

Il progetto

L’intervento è stato progettato al fine di inserirsi al meglio nel contesto territoriale di riferimento, reinterpretando in chiave contemporanea le architetture originarie dello stesso cimitero. La relazione tra l’architettura e la campagna circostante è stata l’origine del gesto progettuale, al fine di garantire costantemente ai fruitori della struttura un rapporto visuale e spirituale con la natura, il cielo e la luce.

“Ringrazio Sistema per la fiducia accordatami per la realizzazione di questo progetto di architettura sacra, molto stimolante – dichiara l’architetto Andrea Spinelli -. L’intervento ha voluto adattare il nuovo fabbricato in chiave contemporanea con il resto del cimitero di Sterpeto. Abbiamo creato un ambiente familiare, con grandi testature al termine dei corridoi per realizzare una zona intima e serena. Il fabbricato si estende su una superficie di 7mila metri cubi ed avrà tre piani”

La progettazione ha tenuto conto delle prospettive centrali storiche del cimitero, utilizzando un ordine gigante di colonne per amplificare la prospettiva e creare un percorso ideale dal luogo della cremazione al paesaggio circostante.

I visitatori potranno godere di una vista aperta sulla campagna e il cielo, grazie a grandi finestre quadrate che andranno a illuminare gli ossari in marmo bianco.

L’intervento, progettato in conformità alle normative nazionali e regionali sulle barriere architettoniche, garantirà infine accessibilità totale anche alle persone con ridotta mobilità, grazie alla presenza di due blocchi scala con ascensori e tre servizi igienici attrezzati per persone disabili.

Come prenotare i loculi

Viste le numerose richieste per acquisire le concessioni dei loculi da parte degli utenti, già da oggi è possibile prenotare la concessione di uno o più loculi alcimitero di Sterpeto o direttamente negli uffici di Sistema in via Monte Rosa, 12 a Grosseto. Il corrispettivo per la concessione del loculo è di 4.196,00 euro e del colombario è di 820,00 euro. Per informazioni: tel. 0564.488900 o e-mail info@sistemagrosseto.com.