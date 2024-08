“Raccolta di San Lorenzo”, arriva la seconda giornata: ecco dove e cosa donare

Grosseto. Ci avviciniamo a grandi passi alle feste laurenziane 2024.

Tutto è pronto per la seconda giornata della “Raccolta di San Lorenzo” per sostenere la Bottega della solidarietà, il servizio con cui la Caritas diocesana di Grosseto assicura a circa 200 famiglie del territorio in stato di difficoltà di poter fare la spesa senza utilizzare il denaro, ma «acquistando» tramite una scheda a punti.

La “Raccolta” si tiene di nuovo sabato 3 agosto nei supermercati Conad di Grosseto (in via Clodia, via Senegal e via Scansanese) e nel nuovo punto vendita di Castiglione della Pescaia in via del Padule.

Per tutta la giornata volontari della Diocesi di Grosseto, identificabili dalla pettorina verde che indosseranno, coinvolgeranno gli utenti nel sostegno a questo servizio

Si possono donare generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per l’infanzia, prodotti per l’igiene personale o domestica.

La Bottega a Grosseto ha oltre dieci anni di vita; allestita in via Pisa, dove è rimasta per molti anni, di recente è stata trasferita in locali ampi, sani, accoglienti messi a disposizione dalla parrocchia Santa Famiglia, con accesso autonomo da via Jugoslavia.