Al via i lavori nella ferrovia sulla linea Grosseto-Siena: sospesa circolazione dei treni, attivi autobus sostitutivi

Grosseto. Dal 19 agosto al 21 settembre sono programmate attività per il consolidamento della sede ferroviaria e la sistemazione delle frane avvenute nell’evento meteorologico straordinario del dicembre 2022 tra Monte Antico e Buonconvento, sulla linea Grosseto – Siena.

Nel periodo interessato dai lavori sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra Grosseto e Buonconvento.

Le lavorazioni consistono nel consolidamento del rilevato ferroviario in un’area in cui il fiume Ombrone scorre in prossimità alla linea ferrata e nella predisposizione e nella successiva apposizione di reti di contenimento per le frane.

Durante le attività di cantiere, che prevedono un investimento di circa 4,5 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 25 tecnici tra operatori di Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 2 convogli ferroviari per il trasposto di materiali, 4 macchine per il movimento terra e un elicottero.

L’esecuzione dei lavori descritti consentirà la ripresa della circolazione sulla linea alla piena velocità di tracciato.

Le modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Grosseto-Siena

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale tra Grosseto e Siena per consentire le attività di consolidamento alla sede ferroviaria e alla sistemazione delle frane tra Monte Antico e Buonconvento.

Dal 19 agosto al 21 settembre 2024 la circolazione ferroviaria tra Grosseto e Buonconvento sarà sospesa.

Prevista una riprogrammazione del servizio, con corse bus che effettueranno il percorso tra Siena e Grosseto (e viceversa) con le sole fermate di Monteroni, Buonconvento e Civitella Paganico.

È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale, i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non sono ammessi il trasporto di bici e di animali, ad eccezione dei cani guida.

Tra Siena e Buonconvento la programmazione rimane sostanzialmente invariata.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus.

È possibile trovare informazioni su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina “Lavori e modifiche al servizio”) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

Gli autobus effettueranno le fermate nei piazzali davanti alle stazioni ad eccezione di: