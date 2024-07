“Temafunding”: sette progetti di associazioni del terzo settore hanno raggiunto e superato il budget

Grosseto. Prosegue con ottimi risultati il progetto “TEMAfunding”, promosso da Banca Tema per supportare gli enti del terzo settore.

La prima edizione dell’iniziativa di crowdfunding è partita a gennaio e, a seguito del percorso formativo svolto, le prime sette associazioni che hanno messo online il loro progetto di raccolta fondi hanno tutte raggiunto e superato il budget prefissato.

Queste le associazioni del territorio che, grazie ai contributi della comunità, hanno conseguito l’obiettivo in poco tempo: associazione musicale A. Scriabin, Legambiente, Tutti a teatro Aps, Kaletra contemporanea, Fondazione Lorena, Agape Onlus, Racconti Incontri.

Il crowdfunding è uno strumento di raccolta fondi online che permette alle organizzazioni non profit di valorizzare le potenzialità degli strumenti digitali per reperire risorse coinvolgendo la collettività. Una campagna di crowdfunding è, inoltre, un’opportunità per comunicare in modo innovativo e rinsaldare le relazioni con il territorio.

Lavorando ogni giorno al fianco delle associazioni, Banca Tema è consapevole di quanto siano centrali i valori della solidarietà, dell’attivismo e della coesione sociale promosse dal terzo settore: obiettivi che rappresentano a pieno anche la sua missione, come banca di credito cooperativo.

Con questo progetto la nanca si impegna ad operare per il bene comune, investendo nello sviluppo del terzo settore per renderlo più autonomo e strutturato, grazie alla partecipazione dei cittadini e delle comunità locali.

I dati del progetto

A metà luglio sono stati raccolti complessivamente 52.401 euro negli 8 progetti sulla piattaforma Ideaginger.it, di cui 7 hanno raggiunto e superato il budget.

Attraverso “TEMAfunding” Banca Tema ha supportato circa venti realtà del territorio, mettendo a loro disposizione un percorso formativo esclusivo per imparare a utilizzare il crowdfunding in modo efficace.

Otto progetti, di altrettante associazioni del territorio, saranno terminati nei prossimi mesi e andranno online prossimamente.

Il percorso intrapreso da Banca Tema si avvale dell’esperienza e dalla professionalità del team di Ginger Crowdfunding, che gestisce Ideaginger.it (www.ideaginger.it), la piattaforma di crowdfunding con il tasso di successo più alto in Italia.

Dal 2013 Ginger ha accompagnato oltre 1.100 progettisti nel lancio della propria campagna, con percorsi di formazione pratici e la consulenza sartoriale dei propri Campaign Manager. Grazie a questo metodo di lavoro su Ideaginger.it sono già stati raccolti oltre 11 milioni di euro, con un tasso di successo del 95% a fronte di una media nazionale di circa il 40%.