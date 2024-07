Il Consiglio comunale conferisce la civica benemerenza a Luca Banchi

Grosseto. Conferita la civica benemerenza all’allenatore di basket Luca Banchi: la cerimonia, con la partecipazione delle autorità locali, si è svolta questa mattina in apertura del Consiglio comunale di Grosseto.

Sulla pergamena consegnata al coach dal sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dal presidente del Consiglio, Fausto Turbanti, la motivazione: “Per il suo impegno costante nel formare giovani atleti, attraverso l’insegnamento di competenze tecniche e principi etici fondamentali per il loro sviluppo umano e sportivo, oltreché per gli illustri traguardi raggiunti a livello internazionale nella pallacanestro”.

«Si tratta – commentano Vivarelli Colonna e Turbanti – di un riconoscimento da parte dell’amministrazione e della città alla grande carriera, agli alti traguardi raggiunti nel mondo del basket, all’impegno costante e alla dedizione con cui Luca Banchi ha sempre allenato i suoi atleti. Un grande professionista che ha dimostrato il suo grande valore come allenatore e come persona, in grado di comprendere i bisogni e le caratteristiche dei suoi giocatori, portandoli a dare il meglio in campo. Per questo lo ringraziamo e siamo orgogliosi di conferirgli oggi questa civica benemerenza».

Luca Banchi

La carriera di Luca Banchi inizia nel 1983 alla guida delle giovanili della squadra cittadina, la Basket Grosseto, per poi approdare subito a Firenze e a Livorno, fino all’esordio in serie A con la Pallacanestro Trieste nel 1999.

Dopo aver guidato la Nazionale Under 20, nel 2006 inizia una stagione ricca di soddisfazioni con la Mens sana Siena: riesce infatti a ottenere 7 scudetti, 5 supercoppe e 5 coppe Italia, dapprima come vice allenatore e successivamente come capo allenatore.

Firma nel 2013 con l’Olimpia Milano, conquistando il titolo di Campione d’Italia già nella prima stagione, come mai nessuno era riuscito a fare; sbarca poi all’estero allenando in Germania, in Grecia e negli Starti Uniti, fino ad arrivare al grande risultato di portare ai quarti di finale la Nazionale della Lettonia, esordiente nella Fiba World Cup, che gli vale il premio di miglior allenatore del Campionato del mondo.

Ultimo incarico in ordine di tempo è la firma con la Virtus Segafredo Bologna, che ha subito portato a vincere la Supercoppa italiana, lo scorso anno.