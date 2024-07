“Pastasciutta antifascista”: l’Anpi raccoglie le firme per il referendum contro l’autonomia differenziata

Grosseto. Si è rinnovata anche quest’anno, in occasione dell’ottantunesima ricorrenza della caduta di Mussolini, la tradizione consolidata di un appuntamento pubblico conviviale rivolto, da sempre, non solo alle iscritte ed agli iscritti degli Anpi, ma all’intera cittadinanza del capoluogo maremmano: “Il 25 luglio 1943, alla notizia della caduta del regime fascista, la famiglia Cervi insieme ad altre famiglie di Campegine, a Reggio Emilia, portò la pastasciutta in piazza per festeggiare la fine del ventennio – si legge in una nota dell’Anpi -. Con un rapido passaparola la cittadinanza si riunì attorno al carretto che aveva portato la pasta. Tutti in fila per ricevere un piatto di quei maccheroni conditi semplicemente con burro e formaggio che, in tempo di guerra con quotidiane privazioni e razionamenti, erano prima di tutto un pasto di lusso. Purtroppo, per la liberazione effettiva d’Italia trascorsero altri venti terribili mesi, ma quella pastasciutta ebbe comunque il sapore di una festa di libertà e solidarietà”.

La sezione “Carla Nespolo” dell’Associazione nazionale Partigiani d’Italia di Grosseto, per l’edizione 2024 della “Pastasciutta antifascista”, ha inoltre deciso di sottolineare l’attualità di quella storia e di quella memoria, nel ricordo di quella memorabile giornata organizzata dai giovani fratelli Cervi insieme al padre Alcide, ha promosso nel pomeriggio di domenica 28 luglio un aperitivo gratuito in compagnia di Valentina Stecchi, autrice di “Lidia”, una graphic novel ispirata a Lidia Menapace, come momento di raccordo con i più giovani che si avvicinano ai temi della liberazione e della resistenza all’occupazione nazifascista.

“Insieme a tantissime iscritte ed iscritti, oltre centoventi persone di ogni età, è stato infatti possibile rinverdire il ricordo della fine della dittatura fascista attraverso interventi, musica e canti resistenti, accompagnati da panzanella, vino, gelati, dolci e dall’ormai immancabile pasta al sugo – continua il comunicato dell’Anpi -. A contribuire alla buona riuscita della serata la gradita e consueta collaborazione con Unicoop Tirreno soci sezione Grosseto’, a cui è andato il ringraziamento del comitato direttivo della sezione ‘Carla Nespolo’ dell’Anpi grossetana.Molto apprezzato anche il punto informativo sulla legge Calderoli che istituisce la cosiddetta ‘autonomia differenziata’ predisposto dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia all’ingresso della Fondazione Il Sole che ha ospitato l’evento, un’occasione che ha permesso a tutti di potersi documentare su una legge che rischia di creare ulteriori diseguaglianze tra le italiane e gli italiani del nord, del centro e del sud Italia”.

“Insieme a tutte le strutture territoriali dell’Anpi. in tutta Italia abbiamo avviato la raccolta del mezzo milione di firme per l’indizione del referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata – spiega Daniela Castiglione, presidente della sezione Anpi ‘Carla Nespolo’ – ed abbiamo assistito ad una buona risposta degli iscritti e della popolazione che partecipato alla nostra iniziativa in memoria della famiglia Cervi. Siamo fiduciosi, nonostante le complicazioni dalla stagione estiva, rispetto alla buona riuscita della raccolta che può avvenire grazie al contributo di tutti i soggetti coinvolti nell’ampio comitato referendario”.

Oltre alla possibilità di firmare per il quesito referendario che chiede l’abrogazione dell’autonomia differenziata nell’ottantunesimo anniversario della seduta del Gran Consiglio che esautorò Mussolini, la sezione Anpi “Carla Nespolo” sta programmando anche altri momenti pubblici fino alle prime settimane del mese di settembre, momento nel quale sarà necessario raccogliere ed inviare tutta la documentazione al comitato referendario nazionale.

Per maggiori informazioni sui banchetti di raccolta firme è possibile contattare l’email grossetoanpi@gmail.com oppure il numero 393.3732486 tramite Whatsapp.