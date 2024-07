“Raccolta di san Lorenzo”: donati 2400 chili di prodotti nella prima giornata

Grosseto. Si è chiusa poco prima delle 22 di sabato 27 luglio la prima giornata della “Raccolta di San Lorenzo”, il gesto di solidarietà che per il decimo anno consecutivo connota le feste in onore del patrono della città e diocesi di Grosseto per sostenere il servizio della Bottega della solidarietà di Caritas, che accompagna 200 famiglie in stato di bisogno nella possibilità di fare gratuitamente la spesa.

In una giornata, nei due supermercati Coop di Grosseto che hanno ospitato l’iniziativa, sono state 124 le scatole riempite, pari a circa 2400 chili di generi alimentari donati da tante persone.

“Grazie ai volontari e grazie a chi ha donato – sono le prime parole di don Enzo Capitani, direttore di Caritas, e di Loredana Sauna, che della Bottega è la responsabile e che per l’intera giornata a tirato le fila del lavoro dei volontari-. Abbiamo fatto onore al lavoro generoso dei volontari, stoccando tutto il materiale donato, per lo più generi alimentari, nel deposito della Bottega in via Jugoslavia. Quando si fatica per questi obiettivi anche la stanchezza non si sente”.

E non finisce qui, perché sabato 3 agosto si replicherà in altri quattro supermercati di Conad. Si tratta dei tre punti vendita presenti a Grosseto (via Clodia, via Scansanese e via Senegal) e nel nuovo punto vendita di Castiglione della Pescaia.

“Vi aspettiamo”, dicono gli organizzatori e i volontari, che già scaldano i motori.