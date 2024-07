Processione e Pontificale, torna la festa di San Lorenzo: sarà dedicata alla Caritas

Grosseto – Feste laurenziane nel segno di una speciale ricorrenza: i 50 anni dall’istituzione di Caritas diocesana. Era infatti l’aprile del 1974 quando l’allora vescovo di Grosseto, Primo Gasbarri, firmò il decreto con cui istituiva la Caritas.

In questo anniversario così significativo, il vescovo Giovanni ha desiderato legare le due principali feste della Diocesi (Le quinquennali della Madonna delle Grazie, tenutesi il 5 maggio scorso e, appunto, san Lorenzo) a questa ricorrenza. Così, mentre a maggio è stato invitato monsignor Radaelli, vescovo di Gorizia e presidente di Caritas italiana, per san Lorenzo ospite d’onore sarà monsignor Gian Carlo Perego, vescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana, istituito il 16 ottobre 1987 con l’obiettivo – come prevede lo statuto – di accompagnare e sostenere le Chiese particolari nella conoscenza, nell’opera di evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e stranieri, per promuovere nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per stimolare nella società civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima di pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti.

L’intento del vescovo Giovanni è, infatti, di inserire in una festa patronale, che esalta la tradizione, le provocazioni del nostro tempo, così da offrire spunti di riflessione.

Naturalmente il momento clou delle feste in onore del patrono della Città e Diocesi di Grosseto sarà il 9 e 10 agosto.

La sera di venerdì 9 agosto la grande e suggestiva processione, con la statua di san Lorenzo collocata sul tradizionale carro trainato da Tiburzi e Fioravanti, due buoi maremmani di 10 anni di proprietà di Loriano Bargagli, allevatore di Vetulonia, titolare dell’azienda agricola Badia Vecchia. A condurre i due bovi sarà Marco Stefanucci, mentre la cinquecentesca campana, anch’essa collocata sul carro, batterà i suoi rintocchi per annunciare il passaggio del Santo.

Ad aprire il corteo i butteri maremmani a cavallo, coordinati da Marco Guerri, e la Filarmonica Città di Grosseto.

“Quest’anno la processione – spiega don Paolo Gentili, canonico della cattedrale e vicario generale della Diocesi – sarà accompagnata da meditazioni sulla carità e da testimonianze di alcuni volontari di Caritas, che nel silenzio, svolgono ogni giorno, a nome della Chiesa diocesana, un servizio di prossimità che ci dà il valore di cosa sia la carità evangelica e che si lega strettamente alla testimonianza del giovane diacono Lorenzo, patrono da secoli di Grosseto e di tutta la Diocesi, campione di carità fino all’effusione del sangue”.

Il percorso della processione

Non cambia l’itinerario, che resta quello ormai collaudato: partenza dalla cattedrale alle 21, poi la statua del santo patrono attraverserà piazza Dante, strada Ricasoli, Porta Vecchia, piazza De Maria, via Battisti, via Bengasi, via Tripoli, via Oberdan, piazza Rosselli, via Fallaci, corso Carducci, per concludersi in piazza Duomo, da dove sarà impartita la benedizione sulla Città e sulla Diocesi con la reliquia del giovane martire.

L’invito ai residenti e ai negozianti delle vie interessate è ad esporre alle finestre le bandiere o anche una luce in onore di san Lorenzo.

A presiedere la processione sarà monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza episcopale italiana, istituito il 16 ottobre 1987 con l’obiettivo – come prevede lo statuto – di accompagnare e sostenere le Chiese locali nella conoscenza, nell’opera di evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e stranieri.

Il Pontificale

Il Pontificale solenne del 10 agosto – festa di San Lorenzo – sarà presieduto sempre da monsignor Gian Carlo Perego. Il presule sarà accolto alle o10.30 sul sagrato della Cattedrale dal vescovo Giovanni insieme ai canonici del Capitolo e alle autorità. Poi alle 11 la Messa solenne.

Nel corso della celebrazione due gesti.

Il Comune offrirà il cero votivo al patrono, che sarà acceso dal sindaco Vivarelli Colonna. Sul cero, quest’anno, è stata applicata la riproduzione della tela del pittore Ilario Casolani “Madonna in gloria, con i santi Rocco, Lorenzo, Sebastiano e Cipriano, e veduta della città di Grosseto”, un olio su tela del 1630, che si può ammirare in cattedrale lungo la navata sinistra.

L’altro gesto sarà un’opera-segno che è stata pensata per sottolineare il valore della presenza di Caritas sul territorio: Comune, Pro Loco e Diocesi stanno creando un fondo che verrà distribuito fra i centri di ascolto parrocchiali attualmente attivi, perché ognuno “adotti” una famiglia del proprio quartiere che è accompagnata dalla Caritas.

Ad animare la Messa solenne saranno la corale Puccini, il coro della Cattedrale e la corale diocesana Gaudete diretti da Luca Bernazzani, responsabile di musica sacra dell’ufficio liturgico diocesano.

La “Raccolta” alla decima edizione

Intanto, sabato 27 luglio e il successivo 3 agosto si terrà la “Raccolta di san Lorenzo”, iniziativa di solidarietà promossa dalla Diocesi ormai da dieci anni, per raccogliere alimenti a lunga conservazione da mettere a disposizione della “Bottega della solidarietà” di Caritas diocesana, attraverso la quale vengono accompagnate circa 200 famiglie in disagio economico, a cui viene data la possibilità di scegliere prodotti con cui gestire l’aspetto alimentare, ma anche quello igienico della loro quotidianità. Il 27 luglio la “Raccolta” si terrà nei supermercati Coop dei centri commerciali Maremà e Aurelia Antica; sabato 3 agosto nei supermercati Conad di via Clodia, via Senegal, via Scansanese a Grosseto e nel nuovo punto vendita di Castiglione della Pescaia.

Il concerto di san Lorenzo e il Grifone d’Oro

La sera del 10 agosto, alle 21.15, in piazza Dante, tradizionale Concerto di San Lorenzo

Nel corso della serata avrà luogo, come di consueto, la consegna del Grifone d’Oro 2023 da parte dell’associazione Pro Loco Città di Grosseto. Quest’anno il massimo riconoscimento della città è stato assegnato a don Enzo Capitani, sacerdote della diocesi di Grosseto e direttore di Caritas. La serata, condotta da Giacomo Moscato e Katia Fini, sarà trasmessa in diretta su Tv9.

“Celebrare san Lorenzo con questo taglio particolare, legato ai 50 anni di Caritas diocesana, ci aiuta – sottolinea il vescovo Giovanni Roncari – a riaffermare, come credenti, che Eucaristia e carità non possono mai essere disgiunte. Gesù, infatti, ci chiede di sapere apparecchiare la mensa. Quella dell’Eucaristia, dove Lui viene spezzato per fare comunione con ciascuno. Quella della fraternità, perché impariamo sempre di più a condividere il pane quotidiano con chi ha bisogno. Questo la Diocesi, attraverso Caritas, cerca di ricordare ogni giorno e questo san Lorenzo ci ha consegnato come testimonianza autentica”.

“Tutti i grossetani – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – hanno un rapporto molto forte con le celebrazioni laurenziane: momento di profonda condivisione di valori, tradizioni, senso di comunità. La notte della processione vede migliaia di cittadini e turisti coinvolti in un rito dalle antichissime radici, dove la condivisione della strada del Santo rappresenta al tempo stesso il riconoscimento in un’identità comune e nella Chiesa di Cristo. Le celebrazioni laurenziane sono a tutti gli effetti anche un appuntamento di alta cultura, dove trovano spazio sentimenti quali la generosità, l’amore per il prossimo e la vicinanza ai bisogni dell’altro. In tutto questo, il Comune cerca di fare la propria parte, creando le migliori condizioni possibili affinché le ricorrenze laurenziane possano svolgersi nella piena sicurezza e partecipazione collettiva”.

“Come Pro loco Città di Grosseto – sottolinea il presidente Andrea Bramerini – le celebrazioni di san Lorenzo si legano strettamente all’assegnazione del Grifone d’oro, il riconoscimento più prestigioso della nostra città per coloro che, sul territorio, attraverso le loro attività e il loro impegno in ambito culturale, sociale, istituzionale, imprenditoriale portano il nome di Grosseto nel mondo. Siamo, dunque, particolarmente felici che quest’anno, per una felice coincidenza assolutamente non programmata, i 50 anni di Caritas si accostino alla scelta di assegnare il Grifone d’oro a don Enzo Capitani, che di Caritas è il direttore da vari anni. E’ il segno di una sensibilità che la città possiede verso i bisogni e verso la necessità di riscatto per tante persone. Quest’anno siamo particolarmente felici anche per come la serata del Grifone è stata impostata, per il concerto che offriremo alla città e per i messaggi che dal palco di piazza Dante potremo lanciare. La serata sarà presentata da Giacomo Moscato, attore, regista e produttore teatrale, scrittore e commediografo, direttore artistico e docente, e da Katia Fini, attrice, cantante e promotrice di laboratori teatrale per bambini”.

Il programma completo delle celebrazioni

Sabato 27 luglio

“Raccolta di san Lorenzo” in generi alimentari per la Caritas nei supermercati Coop di Grosseto Maremà e Aurelia Antica.

Sabato 3 agosto

“Raccolta di san Lorenzo” in generi alimentari per la Caritas nei supermercati Conad di Grosseto (via Senegal, via Clodia, via Scansanese) e Conad di Castiglione della Pescaia.

Venerdì 9 agosto

Ore 18 – Cattedrale

Canto solenne dei primi Vespri di San Lorenzo

Ore 21 – Processione di San Lorenzo

Presiede Monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes.

Il simulacro del Santo Patrono, sul caratteristico carroccio trainato dai buoi maremmani, attraverserà piazza Duomo, piazza Dante, strada Ricasoli, porta Vecchia, piazza De Maria, via Battisti, via Bengasi, via Tripoli, via Oberdan, piazza F.lli Rosselli, via Fallaci, corso Carducci, piazza Duomo

Al termine il vescovo Perego impartirà la benedizione solenne sulla città e sulla Diocesi con la reliquia di San Lorenzo

Sabato 10 agosto – Santo Patrono

Ore 10.40 – Sagrato della Cattedrale

Accoglienza di S.E. Monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes, da parte del vescovo Giovanni, dei canonici del Capitolo e delle autorità civili e militari

Ore 11 – Cattedrale

Solenne Pontificale presieduto da S.E. Monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara-Comacchio e presidente della Fondazione Migrantes. Offerta del cero votivo al Patrono da parte del sindaco di Grosseto a nome della città. Consegna simbolica di un assegno a ciascun centro di ascolto parrocchiale per “adottare” una famiglia in stato di bisogno

Ore 21.15 – Piazza Dante

Concerto di san Lorenzo dell’Orchestra Città di Grosseto: “Omaggio a Modugno”. Giancarlo De Lorenzo direttore, Peppe Voltarelli voce.

Ore 22.30 – Piazza Dante

Consegna del Grifone d’oro 2023

Premio consegnato dal presidente della Pro Loco Grosseto Andrea Bramerini