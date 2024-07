Adf sempre più vicina ai cittadini: ecco il canale Whatsapp, online il nuovo sito

Grosseto. Novità importanti in casa AdF, sempre più vicina alla sua comunità: online il nuovo sito www.fiora.it e un canale WhatsApp aperto a tutti per essere sempre informati.

L’acqua non è mai stata così trasparente: un portale chiaro di facile consultazione e un canale diretto e immediato per raggiungere tutti in tempo reale. Sostenibilità, innovazione e cura delle persone passano anche per i nuovi servizi digitali che AdF ha presentato oggi (25 luglio), evidenziando il lavoro di squadra e il coinvolgimento degli stakeholder che hanno reso possibile questo doppio traguardo.

Il sito fiora.it appare ora completamente rinnovato, pienamente responsive e accessibile, a partire dal disegno della nuova infrastruttura (User Experience e User Interface). Nel nuovo canale WhatsApp news e aggiornamenti costanti sui lavori in corso, le manutenzioni programmate e straordinarie volte a migliorare le infrastrutture e risolvere emergenze.

“Questo ultimo pezzo del processo di digitalizzazione dimostra la capacità di evoluzione di Adf – sottolinea il presidente di Adf, Roberto Renai –, che sa aprirsi sempre più all’esterno. Il nuovo sito è il nostro biglietto da visita, ci presenta ai cittadini. Siamo in un’epoca in cui la velocità condiziona la nostra vita, quindi il portale di Adf è sempre più facile da consultare, accessibile e ricco di contenuti”.

“Il mio ruolo di amministratore delegato non mi obbliga solamente ad avere attenzione ai conti della società – spiega Piero Ferrari, amministratore delegato di Adf -, ma mi spinge ad avere anche una grande capacità di ascoltare i nostri clienti, che sono la nostra guida e la nostra forza. Adf ha il compito di mettere a disposizione tutte le nuove tecnologie in modo che i cittadini siano coccolati. Siamo un’azienda al passo con i tempi e che opera con la massima trasparenza per garantire serenità ai clienti”.

“Il nuovo sito e il nuovo canale Whatsapp sono un ulteriore rafforzamento della centralità che Adf offre al cliente – dichiara Serenella Scalzi, responsabile commerciale di Adf –. Il sito è stato realizzato con tecnologie innovative, che garantiscono una maggiore facilità di utilizzo. Il canale Whatsapp permette a tutti i cittadini di rimanere aggiornati anche se non sono clienti di Adf”.

“Il sito e il canale Whatsapp sono i touch point che stringono le mani tra Adf e i clienti – aggiunge Roberto Galgani, responsabile di Unità Innovation Hub di Adf -. La nostra ambizione era quella di diventare un faro per gli internauti e ci stiamo riuscendo”.

Il sito e il canale Whatsapp: come funzionano

Chi consulta il sito è il vero protagonista di questa rivoluzione: la nuova interfaccia facilita la ricerca delle informazioni affinché sia più immediata possibile. Le funzionalità sono state completamente riorganizzate e aggregate secondo le più moderne regole di usabilità e interfaccia cliente, in linea con parametri di fruibilità molto importanti, come semplicità di utilizzo, immersività e intuitività.

Stesso spirito per il canale WhatsApp: questo nuovo servizio, che si aggiunge a quelli già esistenti (area “lavori in corso” sul sito, app Cittadino Informato, pagina Facebook, e-mail e sms per chi ha attivato “AdF da te” fornendo i propri recapiti), informerà gli iscritti al canale sulle manutenzioni programmate e straordinarie, quindi sui lavori in corso o in calendario, comunicando anche tempi e modalità delle eventuali interruzioni di flusso idrico, qualora necessarie per la tipologia di intervento.

Per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito fiora.it e sui canali social aziendali.