Piano provinciale di difesa civile, approvato l’aggiornamento: le novità

Grosseto. Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, ha approvato l’aggiornamento del Piano provinciale di difesa civile, redatto da un gruppo tecnico coordinato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco e a cui hanno preso parte l’amministrazione provinciale, Forze di Polizia, Esercito, Asl, centrale operativa del 118, Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), comitato della Croce Rossa di Grosseto e case circondariali di Grosseto e di Massa Marittima.

Il documento, pubblicato sul sito della Prefettura, tiene conto delle indicazioni contenute nel nuovo “Piano nazionale – Linee guida per eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare” e disciplina la catena di comando e controllo delle operazioni di interventi e di soccorso urgente, nel periodo temporale successivo all’evento, tenendo conto delle disponibilità di risorse, in termini di uomini, mezzi, materiali ed equipaggiamenti di tutti gli attori coinvolti.

«Ringrazio – ha detto il Prefetto – tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto. Il contributo delle diverse esperienze e conoscenze messo da tutti proficuamente a disposizione è stato essenziale per la redazione del documento, che costituisce un tassello importante per il rafforzamento degli strumenti di prevenzione dei rischi sul territorio».