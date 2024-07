Indagine Swg per Confcommercio: i cittadini preferiscono vivere in quartieri con negozi di vicinato

Grosseto. Gli italiani preferiscono vivere in quartieri dove abbondano gli esercizi di prossimità, poiché questi ultimi non solo rafforzano le comunità, ma fanno anche sentire più sicure le persone e incrementano il valore delle abitazioni.

È quanto emerge da un’indagine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Swg nell’ambito del progetto Cities, volto a contrastare la desertificazione commerciale nelle città italiane e a valorizzare le economie di prossimità. Secondo l’indagine, il 64% degli intervistati ritiene che i negozi di prossimità rafforzino le comunità, mentre il 57% afferma che questi esercizi commerciali aumentino il senso di sicurezza. Inoltre, la presenza di negozi nelle vicinanze può far crescere il valore delle abitazioni fino al 26%. La chiusura dei negozi, invece, desta preoccupazione.

“Anche nell’era digitale i negozi di vicinato sono insostituibili: rendono le città più vivibili, più attrattive e più sicure”, ha commentato il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, il quale ha poi aggiunto: “E’ necessario, però, contrastare la desertificazione che sta facendo scomparire molte attività commerciali. Occorre incentivare l’innovazione e sostenere la riqualificazione urbana attraverso un miglior utilizzo dei fondi europei”.

Al presidente nazionale Sangalli fa eco Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto: “I negozi di prossimità rappresentano un presidio di sicurezza e di servizio alla comunità, specialmente per le persone più fragili. L’indagine Swg dimostra che questa affermazione non è frutto di fantasia, ma è la reale percezione delle persone intervistate. Contrastare la desertificazione commerciale è dunque una priorità per garantire la vitalità e la sicurezza dei nostri quartieri. I centri commerciali privati e l’e-commerce non possono sostituire il valore sociale e la cura dello spazio pubblico che i negozi di vicinato assicurano”.

Anche per Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, “l’indagine realizzata a livello nazionale conferma l’importanza fondamentale dei negozi di prossimità non solo per l’economia locale, ma anche per il tessuto sociale delle nostre città. La loro presenza è un elemento determinante nella scelta del quartiere in cui vivere e contribuisce significativamente al valore degli immobili che, come del resto è facilmente intuibile, si deprezzano se si trovano in mezzo al ‘deserto’, mentre crescono di valore qualora immersi in contesti urbani raccolti e ‘vivi’ perché pieni di servizi a misura d’uomo”.

I dati

Secondo l’indagine Swg, la desertificazione commerciale, ovvero la diminuzione o la totale assenza di negozi tradizionali, è una delle cause principali che spinge gli italiani a fare acquisti al di fuori del proprio quartiere. Questo fenomeno è particolarmente percepito per negozi specializzati come quelli di abbigliamento ed elettronica (46%) e per i servizi essenziali come gli alimentari (42%). Solo i servizi per il tempo libero, come bar e ristoranti, mostrano un aumento (43%). L’indagine evidenzia anche l’alto valore sociale attribuito ai negozi di prossimità: il 64% degli intervistati li considera un’occasione di incontro che rafforza l’appartenenza alla comunità, mentre il 59% li vede come un servizio attento alle persone fragili. Inoltre, il 57% degli intervistati li considera un presidio di sicurezza, il 54% una garanzia di cura dello spazio pubblico e il 49% un facilitatore dell’integrazione.

A livello geografico, i fenomeni di desertificazione commerciale sono percepiti maggiormente al Nord (43%) rispetto al Sud (31%). Nelle città di medie dimensioni (tra 100 e 250mila abitanti), le chiusure sono più avvertite rispetto a quelle di dimensioni minori (tra 30 e 100mila abitanti). Nei grandi centri, la desertificazione è sinonimo di degrado urbano e riduzione della sicurezza, mentre nei piccoli centri rappresenta soprattutto un rischio di spopolamento e riduzione delle occasioni di socialità. Confcommercio Grosseto ribadisce l’importanza di sostenere i negozi di prossimità e invita le istituzioni locali e i cittadini a collaborare per contrastare la desertificazione commerciale, garantendo così la vitalità dei nostri quartieri e una migliore qualità della vita per tutti.