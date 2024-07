Inaugurato il Giardino della gloria biancorossa: “Luogo del cuore dedicato alla squadra della città”

Grosseto. Inaugurato questa mattina, a ridosso di Porta Corsica, il Giardino della gloria biancorossa, con le targhe in onore del Grifone.

“Si tratta – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di un luogo del cuore, un simbolo dedicato alla nostra squadra, l’Us Grosseto, e a tutti i suoi tifosi. Lo sport ricopre un ruolo fondamentale nella vita di ognuno di noi: grazie alle discipline sportive si apprendono e coltivano valori fondamentali, quali la correttezza, lo spirito di sacrificio, il senso di appartenenza”.

Entusiasta l’assessore allo sport, Fabrizio Rossi, assente alla cerimonia per sopraggiunte votazioni in Parlamento: “Ho assistito – scrive nel suo saluto letto dal presidente dell’Us Grosseto – a un numero infinito di partite. In tutte le categorie. Al mio fianco tanti amici veri e una passione incrollabile: quella per il Grosseto. Su quei gradoni freddi, allo Zecchini, ho trascorso minuti incredibili, al gelo, mentre pioveva o grandinava. Così come lì ho vissuto minuti roventi sotto il sole all’ora di pranzo, magari nel mese di giugno, quando il campionato andava a concludersi e noi seguivamo il Grifone con il fiato sospeso, tra la vita e la morte, tra l’essere salvi e il retrocedere, tra l’acciuffare la promozione o il subire la beffa di un altro anno vissuto nella serie che tanto ci stava stretta”.

E poi conclude: “Un saluto particolare voglio rivolgerlo ai ragazzi e alle ragazze della curva Nord. A Francesca e Viviana, al Coscia, al Ghepa e ai tanti che ci guardano da lassù: questo giardino è anche e soprattutto dedicato a voi”.

Sostenitore dell’iniziativa e presente con il presidente Michele Ferraro e il past president Gianluigi Ferrara, il Lions club Grosseto che si è fatto carico del restauro del monumento commemorativo. Il past president del Lions club Grosseto, Gianluigi Ferrara, spiega come “Quello di oggi è un piccolo sogno che si avvera. Sono un tifoso del Grifone: credo sia davvero bello esaltare squadra che porta in giro per l’Italia il nome della nostra città. Come Lions club siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte”.

Infine, il saluto dell’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi: “È un piacere aver contribuito alla messa in opera di queste targhe che vanno a impreziosire l’accesso al nostro salotto cittadino e sottolineano il legame tra la nostra squadra di calcio e la città”.

All’evento ha preso parte anche l’attuale presidente del Grosseto, l’avvocato Antonio Fiorini, grossetano e noto tifoso unionista.