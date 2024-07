E’ morto il padre dell’avvocato Pierfrancesco Angelini: il cordoglio di Nuovo Orizzonte Civico

Grosseto. “Nuovo Orizzonte Civico è vicino all’avvocato Pierfrancesco Angelini e alla sua famiglia per la perdita del padre Carlo”. Così il presidente dell’associazione Claudio Pacella esprime, a nome di tutto il direttivo, il cordoglio per la scomparsa di Carlo Angelini.

“Carlo era una persona molto conosciuta, sia per la sua vita professionale svolta in una nota farmacia cittadina – ricorda Pacella –, sia per il suo impegno nel mondo dello sport e del volontariato. Con lui Grosseto perde una persona stimata che si è sempre dedicata agli altri. Ci stringiamo attorno a Pierfrancesco Angelini, con cui ho condiviso il percorso da consigliere comunale e che fa parte del nostro gruppo, dando un importante contributo nelle politiche sociali, e alla sua famiglia in questo momento di dolore”.