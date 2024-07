Mare Maremma: Amici di Zanzibar e del mondo protagonista del mercatino

Marina di Grosseto. Nuovo weekend di Mare Maremma.

Sabato 20 e domenica 21 luglio, infatti, in via XXIV Maggio e in via della Chiesa, a Marina di Grosseto, si terrà il mercatino dedicato all’artigianato locale e alle curiosità dal mondo, al quale partecipa anche l’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo.

“Tante persone – racconta Rosanna Rondelli, presidente dell’associazione – sono venute a trovarci al nostro punto informativo, apprezzando i prodotti esposti, come gli abiti estivi, le suppellettili, i ventagli, le spezie e la bigiotteria con un taglio e una fantasia tipicamente africana. Abbiamo potuto così raccontare le nostre attività e i progetti che promuoviamo nell’isola della Tanzania da circa dieci anni”.

I progetti

Nell’isola, Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo si occupa di sostenere i progetti volti all’assistenza sanitaria e all’istruzione dei più piccoli. Gestisce, per esempio, l’asilo nido gratuito a Kumba Urembo (Kiwengwa, Zanzibar). Un vero e proprio punto di riferimento per la prima infanzia dell’area, con cento bambini iscritti al nido e settanta alla materna, tra cui diciassette con disabilità (con un’età compresa tra i quattro e i dodici anni).

“Le donazioni che stiamo ricevendo – continua Rosanna Rondelli – saranno utilizzate per finanziare il progetto del Centro medico polispecialistico, un’infrastruttura fondamentale che offre un servizio importante pensato per le persone meno abbienti e per i bambini con gravi disabilità motorie e cognitive. Ci tengo a precisare che le cure specialistiche, soprattutto per aree come quelle di Zanzibar, in cui è difficile accedere a certi servizi, sono un aspetto di primaria importanza, soprattutto quando si tratta dei più piccoli”.

Per maggiori informazioni su Mare Maremma è possibile visitare il sito www.rivieradellamaremma.it

Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo

Per donare il 5×1000 all’associazione Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo è possibile riportare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 92088320533 nell’apposito spazio, oppure anche nel Cud e consegnarlo a un Caf.

Per rivolgere una donazione all’associazione è possibile farla tramite l’Iban IT61O0885114301000000316940.

Per associarsi ad Amici di Zanzibar e del mondo Odv/Ngo è possibile cliccando qui: www.amicidizanzibaredelmondo.org/diventa-nostro-socio/.

Per diventare volontario è possibile cliccando qui: www.amicidizanzibaredelmondo.org/dieventa-nostro-volontario/.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.amicidizanzibaredelmondo.org.