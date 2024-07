Sei Toscana: nasce l’Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica

Grosseto. Nasce l’Associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica 6Toscana.

Costituita formalmente dal notaio pochi giorni fa, l’Aps è stata creata con l’obiettivo di favorire la socializzazione, il benessere e la coesione tra tutti i dipendenti di Sei Toscana, attraverso la condivisione e la promozione di una serie di attività culturali, sportive e ricreative.

“Credo fermamente che un ambiente lavorativo stimolante e coinvolgente possa migliorare non solo il benessere individuale, ma anche la qualità del lavoro e lo spirito di collaborazione e di appartenenza – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. Per questo, la presidenza e la direzione aziendale hanno dato sin da subito tutto il proprio supporto per favorire questo progetto”.

Aps 6Toscana, oltre a promuovere attività culturali, sportive e sociali, permetterà agli associati ed ai loro familiari di usufruire di esclusive convenzioni stipulate con diversi partner commerciali ed enti del territorio dove opera Sei Toscana.

Per conoscere meglio l’Associazione, per proporsi come uno dei partner convenzionati e per tutte le informazioni utili: https://aps.seitoscana.it.