I Vigili del Fuoco assumono 350 persone: ecco i requisiti per partecipare al concorso

Grosseto. Ultimi giorni per inviare domanda per il concorso del Ministero dell’Interno relativo all’assunzione di 350 Vigili del Fuoco. I candidati interessati hanno tempo fino al prossimo 20 luglio.

Il concorso prevede che il 43% dei posti sia riservato ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate. Un ulteriore 35% è destinato al personale volontario dei Vigili del Fuoco che sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia svolto almeno 120 giorni di servizio. Il restante 22% dei posti è aperto a tutti coloro che possiedono un diploma di scuola secondaria di secondo grado e soddisfano le caratteristiche richieste per entrare nella pubblica amministrazione. I candidati devono inoltre possedere i requisiti fisici ed attitudinali necessari per svolgere le mansioni previste dal ruolo di Vigile del Fuoco. L’età massima per partecipare al concorso è di 26 anni, elevata a 37 anni per i volontari.

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilidelfuoco.it. Per accedere alla piattaforma occorre lo Spid o la carta di identità elettronica (Cie). Il bando è consultabile sul sito www.inpa.gov.it.

Il concorso

Le prove d’esame prevedono una prova preselettiva automatizzata, che consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su diverse materie. Queste includono la storia d’Italia dal 1861 a oggi, elementi di chimica e fisica, capacità logico-deduttive e analitiche, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, oltre alla conoscenza della lingua inglese.

I candidati che superano la preselezione dovranno affrontare poi tre prove motorio-attitudinali. Queste prove sono progettate per verificare l’efficienza fisica e la predisposizione all’esercizio delle funzioni dei Vigili del Fuoco, con riferimento anche all’utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. Le prove valuteranno la forza, la resistenza, l’equilibrio e la coordinazione dei candidati.

Per la preparazione agli esami teorici e pratici del concorso, la segreteria regionale toscana Uilpa Vigili del Fuoco, in collaborazione con Enfap Toscana, l’ente formativo accreditato dalla Uil nazionale, organizza un corso formativo rivolto agli aspiranti Vigili del Fuoco, residenti su tutto il territorio italiano, in modalità Dad (didattica a distanza) attraverso la piattaforma informatica “zoom”.

Il corso avrà durata di ore 100, inzierà nell’ultima decina del mese di agosto e sarà svolto la sera, dalle 21 alle 23.

Per ulteriori informazioni e per iscriversi al corso, è possibile contattare il coordinatore organizzativo, Sergio Rubegni, segretario provinciale di Grosseto e membro della segreteria regionale toscana della UilPa Vigili del Fuoco, al numero telefonico 339.7239258, anche attraverso un messaggio Whatsapp, oppure scrivere all’indirizzo e-mail vigilidelfuoco.grosseto@uilpa.it.