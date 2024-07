Centro storico, commercianti e Ascom: “Furti e vandalismo, situazione non più tollerabile”

Grosseto. “Riprendiamoci il centro storico!”. Sembra un ‘grido di battaglia’ e in un certo senso lo è, ma è soprattutto il nome di un nuovo comitato di commercianti del salotto buono della città, che da quasi un anno, sotto l’impulso e l’assistenza di Confcommercio Grosseto, stava in gestazione e che adesso, dopo l’ennesimo furto avvenuto in pieno corso Carducci e dopo gli atti vandalici subiti da un’edicola di viale Matteotti, prenderà necessariamente forma fisica e giuridica. I commercianti del centro storico – e con essi la loro associazione di categoria, Confcommercio – hanno raggiunto un livello di esasperazione che non può più andare oltre.

“Non è più possibile tollerare questo stato di cose“, sentenzia Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio Grosseto, che già dal dicembre 2023, in occasione delle luci natalizie, aveva iniziato a ragionare con molti negozianti sulle possibili iniziative da mettere in campo, pur sempre in coordinamento e collaborazione con le autorità preposte, per aumentare il livello di sicurezza degli spazi commerciali della città con particolare riferimento al centro storico.

Si era parlato dell’installazione di allarmi collegati alle centrali operative delle Forze dell’Ordine e dell’installazione di telecamere di sorveglianza. Tuttavia, gli ultimi episodi di violenza impongono l’accelerazione sulla nascita del comitato quale segnale di svolta concreta e determinata per affrontare in modo deciso e definitivo il tema della sicurezza.

“Fatti incresciosi che continuano a ripetersi con costanza nel tempo stanno minando la tranquillità e la vivibilità del centro storico di Grosseto – afferma Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto –. Non è più rinviabile una risposta forte e coordinata. Non possiamo più permetterci di assistere passivamente a questi episodi. Il fatto che si senta forte il bisogno di dare vita al nuovo comitato ‘Riprendiamoci il centro storico’ sta a dire che i commercianti, sostenuti da Confcommercio, sono pronti a prendere in mano la situazione e a fare qualcosa di concreto. La nostra città merita di meglio e siamo determinati a lavorare fianco a fianco con le istituzioni per garantire un ambiente sicuro e protetto”.

“Siamo arrivati a un punto di non ritorno – afferma il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando -. La sicurezza del centro storico di Grosseto è una questione che non può più essere rimandata. Ogni furto, ogni atto vandalico, è un colpo inferto non solo ai commercianti, ma a tutta la comunità. I negozi del centro storico non sono solo attività commerciali, ma rappresentano la storia e l’identità della nostra città. È inaccettabile che questi episodi continuino a verificarsi sotto gli occhi di tutti. Confcommercio Grosseto ha sempre sostenuto e continua a sostenere l’importanza di una collaborazione attiva tra commercianti e istituzioni, ma ora è il momento di fare un passo in avanti tutti insieme. Il nuovo comitato ‘Riprendiamoci il centro storico’ è la risposta decisa e determinata a una situazione che non può più essere tollerata. La sicurezza in città e in particolare nel nostro centro storico, che è una delle sue parti più sensibili, è una priorità assoluta, e non ci fermeremo finché non avremo riportato serenità e fiducia tra le nostre imprese. Pertanto, continueremo a monitorare la situazione e a supportare attivamente tutte le iniziative volte a restituire ai commercianti la tranquillità che meritano”.