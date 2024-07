L’Epg assume un esperto amministrativo/contabile a tempo pieno e indeterminato

Grosseto. L’Edilizia provinciale grossetana Spa, la società partecipata dei 28 Comuni della provincia di Grosseto che gestisce il patrimonio immobiliare degli alloggi Erp – Edilizia residenziale pubblica, – nei giorni scorsi ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un esperto amministrativo/contabile, livello B3 (Ccnl Federcasa), da destinare all’area amministrativa– ufficio ragioneria della società.

Tra i vari requisiti per l’ammissione alla selezione, sono previsti:

a) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (che dà diritto all’accesso all’Università) ad indirizzo di ragioniere o perito commerciale o equipollenti; o, in alternativa Laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17 DM 509/99 classe L18 del DM 270/2004), della laurea triennale in Scienze economiche (classe 28 del DM 509/1999 – classe L33 del DM 270/2004), oppure Laurea specialistica (LS-DM 509/99) in Scienze dell’economia (64/S) o Scienze economico aziendali (84/S) o Finanza (19/S) oppure Laurea magistrale (LM-DM 270/04) in Scienze dell’economia (LM/56) o in Scienze economico aziendali ( LM/77) o in finanza (LM/16) oppure diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento, equiparato ad una delle classi di laurea specialistica/magistrali di cui sopra in base alle tabelle approvate dal Miur;

b) possesso di patente B per la guida di autoveicoli in corso di validità;

c) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il diritto alla pensione;

d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici o organismi pubblici partecipati; in ogni caso assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire.

La figura oggetto di selezione sarà chiamata a svolgere, nell’ambito delle conoscente teoriche e pratiche previste dal livello di appartenenza, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti mansioni, individualmente o in staff: registrazioni contabili, con particolare riferimento a fatture emesse e ricevute, incassi e pagamenti e altri movimenti di prima nota; controllo del programma gestionale di archiviazione di documenti contabili (Libro Giornale, registri Iva, sezionali incassi ed emissioni Pec); elaborazione della documentazione necessaria per la predisposizione del bilancio di esercizio, dei budget di previsione e dei bilanci infrannuali: calcolo di ratei e risconti, calcolo di quote di ammortamento, calcolo dell’Iva indetraibile, ecc…; rendicontazione di finanziamenti regionali finalizzati agli interventi edilizi di Erp e altre mansioni specifiche del ruolo ricoperto.

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata in busta chiusa all’indirizzo “Epg S.p.a. – via Arno, 2 – 58100 Grosseto” entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 5 agosto 2024.

Il bando e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito https://www.epgspa.it/trasparenza/selezione-del-personale/avvisi-per-selezione-del-personale/ dell’Epg Spa.