Conad assume personale: ecco le figure richieste

Grosseto. “Il grande successo del nuovo negozio Conad di Castiglione della Pescaia è il frutto della miscela vincente tra la qualità dei prodotti, la professionalità del personale e il sistema offerto da Conad”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono i titolari del supermercato.

“Per mantenere alto lo standard dei servizi è indispensabile accompagnare lo sviluppo da una continua immissione di nuovo personale ben selezionato e correttamente formato – continua la nota –. Per questo motivo lanciamo una ricerca urgente di personale per il nostro nuovo punto vendita di Castiglione ed in particolare desideriamo rafforzare i reparti:

macelleria;

gastronomia/salumeria;

panetteria;

pescheria”.

Per candidarsi sarà sufficiente inviare una mail con il curriculum e i recapiti a info@conadnordovest.it, indicando nell’oggetto della mail “Candidatura 538”.