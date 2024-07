Lotta allo spreco alimentare: Fipe-Confcommercio in prima linea

Grosseto. Confcommercio Grosseto e Fipe-Confcommercio Grosseto in campo contro lo spreco alimentare, problema di rilevanza etica e ambientale che riguarda tutti e necessita di gesti concreti, anche piccoli. Due gli strumenti pratici e concreti: il ritorno del ‘Rimpiattino’ e la collaborazione con la piattaforma ‘Too good to go‘.

“Ogni anno – afferma Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto – tonnellate di cibo perfettamente commestibile finiscono nei rifiuti con gravi conseguenze sull’ambiente e sulla società. Lo spreco alimentare rappresenta una dissipazione di risorse naturali, umane e finanziarie che impatta in maniera negativa sul cambiamento climatico e aggrava le disuguaglianze sociali. I Governi europei stanno iniziando ad assumere provvedimenti normativi sul tema, sensibilizzando anzitutto le attività di ristorazione con l’introduzione di obblighi, sanzioni e target da raggiungere. In Italia, in realtà, proprio grazie alla sensibilità della Federazione italiana pubblici esercizi di Confcommercio, il cambiamento di paradigma culturale sta avvenendo in maniera molto più naturale e senza tensioni. Probabilmente anche perché anche i consumatori sono fortemente sensibili sull’argomento”.

I dati

Secondo recenti statistiche, l’80% delle persone abituali frequentatrici dei ristoranti percepisce il problema dello spreco alimentare nella ristorazione come urgente e importante e il 61% pensa che il problema dello spreco alimentare nella ristorazione sia molto elevato o più elevato rispetto a quello domestico. Percezioni ‘a pelle’ ben distanti dalla realtà. Per Eurostat, infatti, nel 2020 le attività di food and beverage sarebbero state responsabili solo del 9% degli sprechi, mentre le famiglie ne avrebbero causato il 53%. “Questo dimostra – aggiunge Gennari – che, pur essendo fondamentale agire su tutti i fronti, è necessario un maggiore impegno anche a livello domestico per combattere efficacemente lo spreco alimentare”.

“Ogni piccola azione conta – afferma Danilo Ceccarelli, presidente di Fipe-Confcommercio Grosseto –: con ‘Rimpiattino’ e la collaborazione con ‘Too good To go’ vogliamo dare un contributo significativo alla causa della lotta allo spreco alimentare. Tra l’altro il ‘Rimpiattino’ fu accolto con molto entusiasmo dai ristoratori della provincia di Grosseto quando qualche anno fa venne lanciato per la prima volta sempre da Fipe. Già allora questo strumento apparve un modo pratico ed elegante per valorizzare le preparazioni delle cucine i cui avanzi nel piatto, invece di finire nella pattumiera, potevano essere finiti di consumare a casa. Le doggy-bag, abitudine ormai consolidata negli Stati del Nord Europa, sono un’alternativa sostenibile e rispettosa dell’ambiente perché tra l’altro realizzate con cartone riciclato“.

“La lotta contro lo spreco alimentare è un dovere morale – afferma Gabriella Orlando -. Ridurre gli sprechi significa non solo risparmiare risorse preziose, ma anche promuovere una maggiore equità sociale e proteggere il nostro pianeta per le future generazioni. L’iniziativa ‘Rimpiattino’ prevede la distribuzione ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di scatole dal raffinato design pensate sia per il cibo, sia per il vino, così da incoraggiare i clienti a non sprecare le pietanze o le bottiglie ordinate che magari non riescono a finire di consumare durante un pasto. Questo semplice, ma efficace strumento si inserisce in un più ampio contesto di lotta contro lo spreco alimentare volto a promuovere un consumo consapevole e responsabile. Parallelamente, la collaborazione con la piattaforma ‘Too good to go’, rivolta in via prevalente a bar, gastronomie, pizzerie al taglio, pasticcerie e negozi di generi alimentari, rappresenta un ulteriore passo avanti nella riduzione degli sprechi. Questa app permette ai negozi e pubblici esercizi di vendere a prezzo ridotto i prodotti invenduti a fine giornata, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare cibo di qualità a prezzi vantaggiosi, evitando che finisca nella spazzatura”.