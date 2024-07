“Ci vuole stoffa! 2.0”: una mostra e una lotteria per aiutare Insieme in Rosa

Grosseto. Dal 10 al 16 luglio la pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, in via Granducato di Toscana, a Marina di Grosseto, ospiterà “Ci vuole stoffa! 2.0”, un’esposizione di manufatti tessili in patchwork realizzati dall’associazione Grosseto Patch & Quilt per raccogliere fondi in favore di Insieme in Rosa onlus.

Tutto attraverso la lotteria solidale, un biglietto per cinque euro, che mette in palio uno dei bellissimi lavori realizzati dalla Grosseto Patch & Quilt. L’estrazione è prevista martedì 16 luglio, alle 21. Il numero estratto verrà pubblicato sul profilo Facebook di Grosseto Patch & Quilt il giorno successivo all’estrazione.

La mostra è a ingresso libero e si potrà visitare dalle 18 alle 23.