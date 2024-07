I Vigili del Fuoco piangono la scomparsa del Capo Reparto Sergio Bronchini

Grosseto. Il Comandante e tutti i colleghi Vigili del Fuoco di Grosseto, in servizio ed in quiescenza, comunicano con immenso dolore la prematura scomparsa, a causa di una grave malattia, del Capo Turno provinciale Sergio Bronchini, venuto a mancare durante la notte.

La famiglia dei Vigili del Fuoco di Grosseto si stringe unita alla famiglia del Capo Reparto Sergio Bronchini in questo difficile momento – si legge in una nota del Corpo -. Nel ricordare la figura di Sergio Bronchini ed i suoi 34 anni vissuti da ‘pompiere’ con dedizione e passione, il Comandante Raschillà vuole evidenziare come lo scorso 4 dicembre 2023, durante le celebrazioni per la festività della Santa patrona dei Vigili del Fuoco, Sergio Bronchini sia stato insignito della Medaglia al merito di servizio per aver compiuto un atto di valore durante le operazioni di soccorso per il drammatico naufragio della Costa Concordia il 13 gennaio 2012. Lo stesso Bronchini, già segnato dalla malattia, aveva voluto fortemente partecipare alla presentazione del libro ‘Apnea’, avvenuta il 13 gennaio scorso Grosseto, che narra l’impresa mai raccontata dagli 8 Vigili del Fuoco che quella notte salirono sulla nave”.

La camera ardente sarà allestita nella sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, in via Paolo Carnicelli, a partire dalle 9 di giovedì 4 luglio.

Le esequie si celebreranno nella stessa caserma alle 17 del 4 luglio.