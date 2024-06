Un nuovo diacono per la diocesi: celebrazione in Cattedrale

Grosseto. Sono passati sette mesi soltanto da quando la Chiesa diocesana di Grosseto si è stretta attorno a Claudio Bianchi e Simone Castellucci, diventati sacerdoti, e ad Alessandro Ortalli, ordinato diacono, e quella gioia è pronta a ripetersi.

Sabato 29 giugno, solennità dei santi Pietro e Paolo, il vescovo Giovanni ordinerà diacono il seminarista Ciro Buonocunto.

La celebrazione eucaristica con il rito di ordinazione avrà luogo alle 10.30 nella cattedrale di Grosseto.

Sette mesi di distanza fra questi due momenti denotano il buono stato di salute del seminario vescovile: attualmente i seminaristi sono due (Zeno Bonato, che il 15 giugno ha ricevuto il ministero del lettorato, e Andrea Bussi), mentre un giovane sta concludendo l’anno propedeutico.

L’ordinando

25 anni, originario di Napoli, toscano di adozione (è arrivato a Grosseto che aveva un anno), Ciro Buonocunto ha compiuto tutto il suo percorso di crescita e di formazione scolastica nel capoluogo maremmano ed è sempre stato vicino alla realtà ecclesiale, frequentando i gruppi giovanili della sua parrocchia d’origine – Madre Teresa di Calcutta – rimanendo sempre legato alla dimensione della fede.

Nell’ottobre 2017, a 19 anni, ottenuta da pochi mesi la maturità all’Isis Fossombroni, ha fatto ingresso nel seminario vescovile “G.D. Mensini” di Grosseto, iniziando il percorso di formazione e quello degli studi teologici alla Facoltà teologica dell’Italia centrale (Firenze). Attualmente sta svolgendo il cosiddetto “anno pastorale”, periodo che segue la fine degli studi e prepara all’ordinazione diaconale.

Così Ciro racconta la sua vocazione in un’intervista in uscita sul settimanale diocesano Toscana Oggi: “Durante il periodo della scuola superiore c’è stata una grande riflessione interiore. Ovviamente avevo preso in considerazione anche altre strade, ad esempio il percorso universitario, per cui la mia non è stata una decisione presa su due piedi, ma ho valutato varie possibilità diverse. Ciò che mi ha deciso definitivamente per il seminario è il prendere atto di una chiamata più profonda che avvertivo nel mio cuore e che mi ha spinto a prendere la decisione di chiedere di entrare, perché la ritenevo e la ritengo opportuna per la mia vita. Questa mia percezione naturalmente l’ho approfondita non da solo ed ho avuto conferma che corrispondeva al mio desiderio di futuro e al desiderio di essere ‘pieno’, contento”.

Una curiosità: Ciro, napoletano di origine, è tifosissimo della Juventus. Il calcio è una sua grande passione, tanto da aver vissuto, nel 2022, un’esperienza unica insieme al seminarista Zeno Bonato: il raduno nazionale sport e preghiera, a Rho, organizzato dalla nazionale di calcio preti. Una full immersion di tre giorni fra sedute di allenamento, partitelle, un allenamento di beach tennis al centro sportivo la Comasina, un’amichevole di calcio a cinque nel campo della palestra “Stellanda” con la Nazionale italiana Fifs veterani. Ciro e Zeno in quella circostanza si sono segnalati per aver messo a segno, complessivamente, cinque reti.

“E’ importante – dichiara Ciro – far arrivare ai ragazzi il messaggio che i sacerdoti non sono persone distaccate dal mondo e dalle situazioni concrete e quindi anche lo sport, un’attività ordinaria come altre, può far breccia e far passare un messaggio su di noi e sulla nostra scelta di vita”.